"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

В навечерието но деня на народните будители, 50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” на вестник "24 часа". Сред отличените са българският отбор по лингвистика, който спечели световното първенство, лауреати от най-различни световни олимпиади и медалисти от състезания.

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Сред тях екпериментални науки, математика, право и от лингвистика до ядрена физика.

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Отличията връчиха министърът на образованието Красимир Вълчев, главният редактор на вестника Венелина Гочева и партньори на кампанията.

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Сред наградените е и Мартин Атанасов, който изгради сайта "Черна писта", предаде NOVA. Той подчерта, че е единственият сред наградените, който не е спечелил международно състезание.