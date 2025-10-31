България

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

31 октомври 2025, 10:44
В навечерието но деня на народните будители, 50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” на вестник "24 часа". Сред отличените са българският отбор по лингвистика, който спечели световното първенство, лауреати от най-различни световни олимпиади и медалисти от състезания.

Сред тях екпериментални науки, математика, право и от лингвистика до ядрена физика.

Отличията връчиха министърът на образованието Красимир Вълчев, главният редактор на вестника Венелина Гочева и партньори на кампанията.

Сред наградените е и Мартин Атанасов, който изгради сайта "Черна писта", предаде NOVAТой подчерта, че е единственият сред наградените, който не е спечелил международно състезание.

