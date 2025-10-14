България

Силви Кирилов откри хеликоптерната площадка на габровската областна болница

Тя бе сертифицирана в края на август

14 октомври 2025, 10:17
Силви Кирилов откри хеликоптерната площадка на габровската областна болница
Източник: БТА

М инистърът на здравеопазването Силви Кирилов откри новопостроената хеликоптерна площадка. Съоръжението е изградено в двора на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Тота Венкова“. 

На церемонията присъстваха заместник кметовете на Община Габрово Деян Дончев и Николай Меразчиев, областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова, народни представители, директори на здравни организации, лекари.

„Средствата за осъществяването на този проект са на всеки един български гражданин, на всеки който се е трудил упорито за своето финансово обезпечаване и на семейството си и за данъците си. Тези средства ние сме превърнали в политика. Това е важно мероприятие, защото създава големи възможности за мобилност, бърза реакция и ефективност“, каза по време на откриването министър Кирилов.

Директорът на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ в Габрово д-р Минко Михов посочи, че се гордее, че Габрово е част от Националната програма за осигуряване на спешна помощ по въздух. 

„От началото на годината имаме две осъществени мисии с хеликоптер.Регионът ни е планински, възможността за оказване на спешна помощ е важна както за нашите екипи, така и за пациентите. При нужда хората могат да бъдат транспортирани от и до болницата, надявам се след време хора в нужда да могат да бъдат транспортирани и от дома им или от място на инцидент“, допълни д-р Михов по време на откриването.

По думите му със завършването на този проект завършва и голямата модернизация на спешната помощ в града. Габровското спешно отделение е ремонтирано и от началото на годината изпълнява своите функции. Д-р Михов посочи, че годишно над 20 000 пациенти минават през отделението.

„Радвам се, че точно днес на духовния празник на Габрово ние получаваме подарък, който означава вяра и надежда. Това не е само строително съоръжение, а възможност за живот. Възможност лекарите да реагират по-бързо и да са там, където всяка минута е от значение. С реализирането на тази хеликоптерна площадка област Габрово прави сериозна крачка напред в модернизацията на спешната помощ“, каза областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова. 

Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август. Болничното летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).

Източник: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов    
медицински хеликоптер площадка габрово
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

