Отбелязваме Световния ден на недоносените деца: България с тревожна статистика

Д нешният Световен ден на недоносените деца се отбелязва от 2011 г. насам по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI). Целта е да се повиши информираността на международната общност за предизвикателствата на преждевременното раждане и в знак на съпричастност към проблемите на недоносените деца и техните семейства.

Темата на деня за 2025 г. - „Дайте на недоносените бебета силен старт за надеждно бъдеще“, е в съответствие с кампанията на Световната здравна организация (СЗО) „Здравословно начало, надежда за бъдещето“. Целта е всяко дете с първите си мигове да получи своя шанс в живота.

Източник: istock

По случай Световния ден на недоносените деца се организират различни събития в страната. Лекции и дискусии са част от инициативите.

Обществени сгради, паметници на културата и забележителности ще бъдат осветени в лилаво – символ на Световния ден на недоносените деца. От фондация „Нашите недоносени деца“ призовават хората да се облекат в лилави дрехи, да осветят дома или офиса си в лилаво, за да изразят подкрепа и за децата, и за майките. От организацията посочват, че Световният ден на недоносените деца е иницииран през 2008 г. от една от основателките на Европейската фондация за грижа за новородените, а 17 ноември е датата, на която тя ражда дъщеря, след като преди това е загубила тризнаци поради преждевременно раждане.

Източник: Istock

От фондацията „Нашите недоносени деца“ създадоха арт инсталация „Люлка на надеждата“, която бе показана в различни градове. Беше организирана и националната кампания „Малки стъпки на големи герои“. По този повод от фондацията посочиха, че България е сред страните в Европа с най-висок процент на недоносени бебета, детска смъртност и мъртви раждания. Всяка година близо 10% от новородените бебета се раждат преждевременно, добавиха от организацията.

На сайта си от Карин дом информираха, че ще отбележат Световния ден на недоносените деца с професионална подкрепа за най-малките. Екип „Ранна интервенция“ ще проведе безплатни консултации на недоносени или родени с ниско тегло деца на възраст до две години от цялата страна.