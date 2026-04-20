Български туристи пострадаха при катастрофа с микробус в Малта

С едем български туристи и шофьорът са пострадали, след като микробус излезе от пътя и попадна в нива в Малта, съобщава БГНЕС.
Инцидентът е станал в понеделник сутринта на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева.
Микробус с българи се обърна в Сърбия, 13 са пострадали
Полицията е пристигнала незабавно на място, като първоначалните данни сочат, че микробусът, управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, е изгубил контрол, преди да спре в близката нива.
Медицински екипи и служители на Гражданска защита са оказали първа помощ на пострадалите, които впоследствие са транспортирани в болница.
Разследването по случая продължава.