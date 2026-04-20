Български туристи пострадаха при катастрофа с микробус в Малта

Шофьорът е изгубил контрол, преди да спре в близката нива

20 април 2026, 19:49
С едем български туристи и шофьорът са пострадали, след като микробус излезе от пътя и попадна в нива в Малта, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал в понеделник сутринта на пътя Трик ил-Марфа в посока Чиркева.

Полицията е пристигнала незабавно на място, като първоначалните данни сочат, че микробусът, управляван от 67-годишен мъж от Сейнт Полс Бей, е изгубил контрол, преди да спре в близката нива.

Медицински екипи и служители на Гражданска защита са оказали първа помощ на пострадалите, които впоследствие са транспортирани в болница.

Разследването по случая продължава.

Източник: БГНЕС    
