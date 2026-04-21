Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Сезонните алергии са истинско изпитание за милиони хора, но отговорът за облекчението им може да се крие в една от най-древните напитки – чаят матча. Ново изследване, публикувано в списанието NPJ Science of Food, хвърля светлина върху това как този вид зелен чай на прах влияе върху симптомите на алергия.

Как работи матча срещу алергиите?

Екип от учени от университета в Хирошима, ръководен от проф. Осаму Каминума, установи, че матча намалява мозъчната активност, която контролира кихането. Интересното е, че това се случва, без да се засягат нормалните функции на имунната система.

При експерименти с мишки, изложени на алергени, тези, които са приемали екстракт от матча, са кихали значително по-малко. Изследователите открили, че ефектът се дължи на понижена активност в продълговатия мозък (мозъчния ствол), където се намира „центърът на кихането“.

„Не очакваме матча да има мащабен терапевтичен ефект върху самата алергия като заболяване, но тя може да донесе симптоматично облекчение, като потисне досадното кихане“, уточнява проф. Каминума.

Тайната съставка: Катехини и кверцетин

Според експертите, силата на матча се крие в нейните специфични съединения:

Катехини (особено EGCG): Мощни антиоксиданти, които помагат за намаляване на кихането и сърбежа в носа и очите.

Кверцетин: Познат със своите противовъзпалителни свойства.

Алергологът д-р Себастиан Лигвани определя откритията като „фасциниращи“, тъй като напитката буквално прекъсва сигналите, които тялото изпраща, за да предизвика кихане.

Важните предупреждения: Не изхвърляйте лекарствата си

Въпреки обещаващите резултати, лекарите съветват да бъдем реалисти:

Това е изследване върху животни: Диетологът Кери Ганс напомня, че са необходими клинични проучвания върху хора, преди да се правят окончателни заключения. Не е заместител на терапия: Матча не може да замени антихистамините или другите предписани лекарства. Тя не облекчава всички симптоми на алергията.

Внимание с дозата: Проф. Дейвид Кори от медицинския колеж „Бейлър“ предупреждава да не се прекалява. Оптималното количество е 2 до 3 чаши на ден, но не и 8 или 10, тъй като прекомерният прием на кофеин и антиоксиданти може да има странични ефекти.

Учените отбелязват също, че в изследването са използвани дози, които са много по-високи от тези при нормална консумация. Предстои да се разбере до каква степен една чаша чай в ежедневието ни би имала същия ефект върху нашия организъм.

Изводът? Добавянето на чаша матча към сутрешната ви рутина може да е приятен и здравословен начин да помогнете на тялото си в борбата с пролетните алергии, но винаги се консултирайте с вашия лекар за основното си лечение.