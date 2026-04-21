Магията на матча: Може ли зеленият прах да спре кихането при алергии?

Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане

21 април 2026, 08:17
Ново проучване разкрива, че японският чай влияе директно върху мозъчните центрове, отговорни за рефлекса на кихане.

Сезонните алергии са истинско изпитание за милиони хора, но отговорът за облекчението им може да се крие в една от най-древните напитки – чаят матча. Ново изследване, публикувано в списанието NPJ Science of Food, хвърля светлина върху това как този вид зелен чай на прах влияе върху симптомите на алергия.

Феноменът матча: Защо светът изведнъж замени кафето с тази напитка

Как работи матча срещу алергиите?

Екип от учени от университета в Хирошима, ръководен от проф. Осаму Каминума, установи, че матча намалява мозъчната активност, която контролира кихането. Интересното е, че това се случва, без да се засягат нормалните функции на имунната система.

При експерименти с мишки, изложени на алергени, тези, които са приемали екстракт от матча, са кихали значително по-малко. Изследователите открили, че ефектът се дължи на понижена активност в продълговатия мозък (мозъчния ствол), където се намира „центърът на кихането“.

„Не очакваме матча да има мащабен терапевтичен ефект върху самата алергия като заболяване, но тя може да донесе симптоматично облекчение, като потисне досадното кихане“, уточнява проф. Каминума.

Тайната съставка: Катехини и кверцетин

Според експертите, силата на матча се крие в нейните специфични съединения:

  • Катехини (особено EGCG): Мощни антиоксиданти, които помагат за намаляване на кихането и сърбежа в носа и очите.
  • Кверцетин: Познат със своите противовъзпалителни свойства.

Алергологът д-р Себастиан Лигвани определя откритията като „фасциниращи“, тъй като напитката буквално прекъсва сигналите, които тялото изпраща, за да предизвика кихане.

Важните предупреждения: Не изхвърляйте лекарствата си

Въпреки обещаващите резултати, лекарите съветват да бъдем реалисти:

  1. Това е изследване върху животни: Диетологът Кери Ганс напомня, че са необходими клинични проучвания върху хора, преди да се правят окончателни заключения.
  2. Не е заместител на терапия: Матча не може да замени антихистамините или другите предписани лекарства. Тя не облекчава всички симптоми на алергията.
  • Внимание с дозата: Проф. Дейвид Кори от медицинския колеж „Бейлър“ предупреждава да не се прекалява. Оптималното количество е 2 до 3 чаши на ден, но не и 8 или 10, тъй като прекомерният прием на кофеин и антиоксиданти може да има странични ефекти.

Учените отбелязват също, че в изследването са използвани дози, които са много по-високи от тези при нормална консумация. Предстои да се разбере до каква степен една чаша чай в ежедневието ни би имала същия ефект върху нашия организъм.

Изводът? Добавянето на чаша матча към сутрешната ви рутина може да е приятен и здравословен начин да помогнете на тялото си в борбата с пролетните алергии, но винаги се консултирайте с вашия лекар за основното си лечение.

Източник: The News    
НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

НА ЖИВО: ГЕРБ с изявление след резултатите от вота в неделя

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

"Възраждане" с първи официален коментар след изборите

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

carmarket.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 4 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 4 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 4 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

Последни новини

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 22 минути

Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха в червено на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк. Звездите демонстрираха безупречен стил, докато Хатауей сподели тайните си за красота, след като бе обявена за най-красивата звезда от People

Снимката е илюстративна

Шефът на МААЕ: Изправени сме пред нова ядрена надпревара

Свят Преди 26 минути

Рафаел Гроси заяви в интервю, че нарастващият конфликт и нестабилността могат да доведат до „пукнатина в системата“ за неразпространение и до ефект на доминото, при който до 20 държави да се стремят към създаване на бомба

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Ремонт, хаос и предвидимост: Защо спокойствието у дома започва още преди майсторите

Любопитно Преди 47 минути

Ремонтът е процес, който подлага на изпитание не само бюджета ни, но и нашето търпение

Силно земетресение разтърси Индонезия

Силно земетресение разтърси Индонезия

Свят Преди 54 минути

Трусът е бил с магнитуд 6,0 по Рихтер

о

Зеленски: Изтегляне от Донбас би било стратегическо поражение за Украйна

Свят Преди 1 час

Украинският президент предупреди, че отстъплението от Донецка и Луганска област би отслабило отбранителните линии и духа на армията, докато Москва докладва за нови териториални придобивки на фронта

<p>Туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите в Мексико</p>

Кървава атака в Мексико: Канадска туристка е убита, други четирима са ранени при пирамидите Теотиуакан

Свят Преди 1 час

Свидетели описват сцени на пълен хаос и неорганизирана евакуация

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Трима войници загинаха при експлозия на танк в Япония

Свят Преди 1 час

Подробностите за причините за инцидента се разследват

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

Реакциите в Западна Европа след победата на „Прогресивна България”

Свят Преди 1 час

От групата "Реню" в ЕП очакват позицията ни за нов пакет санкции срещу Русия

Николай Младенов

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

Свят Преди 1 час

Водещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви, че е „доста оптимистично настроен“, че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас“ и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Престрелка блокира над 200 туристи в Рио де Жанейро

Свят Преди 1 час

Посетителите останаха в капан за около два часа на хълма „Моро Дойс Ирмаос“ („Двамата братя“), докато под тях на склона продължаваха боевете между полицията и членове на „Командо Вермельо“

Не са само калориите: Как хлябът „приспива“ метаболизма ни

Любопитно Преди 2 часа

Въглехидратите могат да доведат до напълняване дори ако не прекаляваме с количеството храна

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Тръмп: Извличането на иранския уран ще бъде дълъг и сложен процес

Свят Преди 2 часа

От Белия дом заявиха, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Техеран

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Двама тийнейджъри бяха убити при стрелба в парк в САЩ, има и ранени

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от пострадалите

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 4 часа

Талантливият певец впечатли всички с образа на диско кралиците Bananarama

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

Свят Преди 4 часа

Те имат за цел да сложат траен край на войната и израелската окупация в южната част на Ливан

Перфектно тяло за лятото: Топ 6 здравословни стъпки

Перфектно тяло за лятото: Топ 6 здравословни стъпки

Любопитно Преди 4 часа

Оказва се, че за да видите реални промени в рамките на няколко седмици, е по-добре да преминете от изтощение към грижа за себе си, според кулинарен блогър, която обяснява как да подготвите тялото си за лятото без строги диети или стрес

Всичко от днес

От мрежата

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

Edna.bg

Борис с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Минесота изравни серията срещу Денвър в първия кръг от плейофите на НБА

Gong.bg

Крушарски: Щом в Арда са вдигнали глави – да пазят равновесие, но Купата е наша

Gong.bg

ГЕРБ: Румен Радев еднолично ще управлява държавата. Ще бъдем конструктивна опозиция

Nova.bg

Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие

Nova.bg