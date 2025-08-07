Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

Д о края на август в петък и неделя ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по АМ „Тракия“ в участъка между София и Стара Загора. Мярката се предприема предвид интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В петък – 8-и, 15-и, 22-и и 29-и август, пътуването на тежкотоварните камиони ще бъде спирано между 16 ч. и 21 ч. в платното за Бургас в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ /от км 0 до 165-и км/.

Моторните превозни средства над 12 тона, включително с ремаркета и полуремаркета, ще могат да могат да използват следните обходни маршрути:

За пътуващите от София в посока Бургас - път I-6 София – Казанлък (Подбалкански път), по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия“ – АМ „Тракия“ до гр. Бургас;

За пътуващите от София в посока Стара Загора, АМ „Марица“ и ГКПП „Капитан Андреево“ - път I-6 София – Казанлък, след това по път I-5 до п. в. Стара Загора /при км 208+181/, и ще се продължава по АМ „Тракия“ в платното в посока София до п. в. „Оризово“ /при км 165+330/, от където ще се преминава към платното в посока Бургас до пътната връзка с АМ „Марица“ /при км 168+215/. От там ще може да се продължи по АМ „Марица“ до ГКПП „Капитан Андреево“;

За пътуващите от София в посока ГКПП „Капитан Андреево“ - път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия“ – по път I-5 до п. в. Димитровград при км 35+888 на АМ „Марица“, по АМ „Марица“ - ГКПП „Капитан Андреево“;

За пътуващите от София в посока Пазарджик и Пловдив - път I-6 София – Карлово до път II-64 „Карлово - Пловдив“ - по път I-8 до гр. Пазарджик.

В неделя – 10-и, 17-и, 24-и и 31-и август, ограничението на автомобили над 12 ч. ще е в периода от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София на АМ „Тракия“ в участъка от Стара Загора до София /от 208-и км до км 0/. Тежкотоварните превозни средства ще могат да използват следните обходни маршрути:

За пътуващите от Бургас за София – АМ „Тракия“ до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия“, по път I-5 „Стара Загора – Казанлък“ до връзка с път I-6 - път I-6 Казанлък – София;

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока София - АМ „Марица“ до пътна връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ до п. в. „Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 – по път I-6 Казанлък – София;

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Пловдив и Пазарджик - АМ „Марица“ до пътна връзка на АМ „Марица“ с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ в посока Бургас до п. в. „Чирпан“ при км 174+349 по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица, път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик; За пътуващите от Пазарджик и Пловдив в посока София – гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – път II-64 Пловдив – Карлово - път I-6 – Карлово – София. За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас - АМ „Марица“ до пътна връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия“ при км 168+215 – по АМ „Тракия“ – гр. Бургас;

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас - АМ „Марица“ до п. в. Димитровград при км 35+888 по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия“ – гр. Бургас.

По преценка на водачите по време на временната забрана, като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.

Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.

Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението, допълват от АПИ.