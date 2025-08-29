България

Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

29 август 2025, 06:26
Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса
Източник: iStock/Guliver Images

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в повечето райони ще стихне.

В петък

ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 31 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра – около 20 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 48 мин. и залязва в 20 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 8 мин. и залязва в 22 ч. и 32 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

В събота

през почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България.

През деня в неделя

валежите и гръмотевиците ще са на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса

Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Трите държави, в които хората остаряват най-бавно

Трите държави, в които хората остаряват най-бавно

Нови правила за отчитане на водомерите в София

Нови правила за отчитане на водомерите в София

pariteni.bg
Европейският съюз трябва да се вразуми

Европейският съюз трябва да се вразуми

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

България Преди 18 минути

След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с проблема

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Свят Преди 1 час

Украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition)

AI вече изземва работните места на младите

AI вече изземва работните места на младите

Технологии Преди 1 час

Което повдига въпроса как те ще натрупат нужния опит за квалифицираните позиции

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Тръмп е недоволен, но не и изненадан от руските удари

Свят Преди 8 часа

Каролайн Ливит: Това са две страни, които са във война от много дълго време

ЕК: Следим внимателно сериозната ситуация в Сърбия

ЕК: Следим внимателно сериозната ситуация в Сърбия

Свят Преди 8 часа

Това заяви ръководителят на Генерална дирекция „Разширяване и Източно съседство“

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Свят Преди 10 часа

Самолетът се е разбил на пистата и я е повредил

Медведев заплаши Австрия с вето за НАТО

Медведев заплаши Австрия с вето за НАТО

Свят Преди 10 часа

Медведев: Принципът на неутралитет е основата на самата австрийска държавност

Фон дер Лайен се обади на Тръмп и Зеленски след атаката на Русия

Фон дер Лайен се обади на Тръмп и Зеленски след атаката на Русия

Свят Преди 11 часа

Фон дер Лайен: Путин трябва да дойде на масата за преговори

<p>Две жени обвиняват главния прокурор на МНС</p>

Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Свят Преди 11 часа

Адвокатите на Хан отричат обвиненията

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Свят Преди 11 часа

Москва: По наше мнение, тази стъпка на европейските страни е абсолютно без юридическа сила

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

България Преди 11 часа

За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка

Директорка в НАП може да бъде обвинена в хулиганство

Директорка в НАП може да бъде обвинена в хулиганство

България Преди 13 часа

Заподозряна е за потрошаване на автомобил пред дома ѝ

<p>Капитанът на лодката: Просто видях как детето пада</p>

Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

България Преди 13 часа

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг момче представи днес прокуратурата

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

България Преди 13 часа

При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая

<p>Навроцки спира помощите за украинци</p>

"Полша на първо място": Навроцки спира помощите за украинци

Свят Преди 14 часа

Полският президент Карол Навроцки наложи вето срещу удължаването на помощите за украинските бежанци

<p>Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в &quot;преследвано животно&quot;&nbsp;</p>

Френският генерал Тиери Буркар: Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в "преследвано животно"

Любопитно Преди 14 часа

Думите на генерал Буркар се вписват в серия от предупреждения за слабостта на Европа

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg
1

Спасиха 2 зайчета от пожар край Вакарел

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 29 август, петък

Edna.bg

Кекс с дюли и лешници

Edna.bg

Ботев Враца ще слага край на негативна серия срещу Черно море

Gong.bg

Монтана и Добруджа кръстосват шпаги в дербито на новаците

Gong.bg

Иран се изправя пред „механизма за възстановяване на санкциите“ заради ядрената му програма

Nova.bg

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат, двама полицаи са обгазени

Nova.bg