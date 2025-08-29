Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който след полунощ в повечето райони ще стихне.

В петък

ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток, в югоизточните райони – от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София – около 31 градуса. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра – около 20 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 48 мин. и залязва в 20 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 8 мин. и залязва в 22 ч. и 32 мин. Фаза на Луната: два дни преди първа четвърт.

В събота

през почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България.

През деня в неделя

валежите и гръмотевиците ще са на много места из цялата страна. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.