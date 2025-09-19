Студентски град посрещна новата учебна година с огромни стенописи

Н овата учебна година в столичния Студентски град започна по необичаен начин - огромни стенописи, които напомнят, че кварталът е бил създаден, за да бъде център за образование, култура и познание, се появиха на стените на общежитието в блок 23.

Официалното откриване на двете картини ще се състои на 24 септември от 11:00 ч. пред вход А на блока.

Инициативата се казва „Кръговрат на познанието“ и е дело на фондация Visionary, която се занимава с градско изкуство. Организаторите споделят, че основната идея зад проекта е, променяйки средата в квартала, да отворят път за изкуство и култура с отворен достъп за сметка на установилите се в квартала развлечения. Също така те целят да дават поле за професионална изява на студенти от сферата на изкуствата.

Първите два епизода, които полагат основата на целия проект и отварят темата, са подкрепени от Столичната община, с ключови партньори в лицето на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната художествена академия (НХА).

Епизод 1, който е финансиран по Програма „Европа“ – 2025 на Столичната община, включва изрисуването на стенопис от утвърдения съвременен художник Све Янков, както и провеждане на предстоящ през октомври дискусионен форум за трансформиращата сила на градското изкуство.

Епизод 2, подкрепен от Столичната програма „Култура“, осъществява на практика кръговрата на познанието. Водеща роля в епизода има студентката от НХА Венета Маринова със своя първи мащабен стенопис в градска среда.

„През изминалите 2 седмици имахме възможност да наблюдаваме ведрите реакции при вида на двата стенописа на много хора, които живеят, учат или работят в квартала, както и да разговаряме с тях. Техните позитивна нагласа и подкрепа за развитието на стенописното изкуство в Студентски град само затвърждават виждането ни, че районът се нуждае от повече градско изкуство с висока художествена стойност,“ споделя Деляна Ангелова, съосновател на фондация Visionary.

Първият стенопис се намира на фасадата на блок 23-А и се нарича „Прозорец на знанието“. Той е силно повлиян от творчеството на Густав Климт, вдъхновение за автора Све Янков. Картината изобразява нежна женска фигура с книга в ръка, седнала на перваза на прозорец, който играе роля на граница между задния план, символизиращ тъмнината, и предния – познанието, което се свързва с шир и светлина.

Негов автор е доказаният у нас и по света стенописец Светлозар Янков – Све, чийто стил се характеризира с реалистични композиции, граничещи с абстрактни елементи, както и със силно присъствие на живопис.

„Периодично докато рисувах, виждах как на улицата под мен се спират майки, които обясняваха на своите радващи се на картината деца какво правя. Особено много стопли сърцето ми едно малко детенце, което затанцува в еуфория, когато погледна нагоре и видя стенописа. Изключително благодарен съм, че имам възможността с работата си да радвам и зареждам хората. С този проект искам да покажа, че знанието внася баланс и спокойствие в живота ни, от които, изглежда, имаме голяма нужда в днешно време,“ разказва Све Янков, художник, автор на първия стенопис.

Вторият стенопис, наречен „Между страниците“, се намира в съседство – на фасадата на блок 23-Б. В центъра на композицията отново е книгата както и женска фигура, символизираща красотата на знанието и любознателността като естествена човешка черта. Нежните окраски по дрехата ѝ са вдъхновени от българския фолклор и са метафора за връзката между поколенията.

Картината е дело Венета Маринова, която учи магистратура по стенопис. С концепцията тя си спечели конкурс, проведен от Visionary сред студенти от специалност „Стенопис“ в партньорство с НХА под ръководството на зам. декана доц. д-р Любомил Драганов. Характерен за работата на Венета е стремежът към „тихи“ композиции, които въпреки своята деликатност, са наситени с дълбока символика във всеки елемент.

„Беше изключително отговорно и вълнуващо да изрисувам такъв мащабен стенопис, не само защото за първи път правя толкова голяма творба, а и защото искрено вярвам в каузата ни да върнем познанието в квартала. Смятам, че човек живее пълноценно, когато се предизвиква, търси новото, чете и се учи. Оттам и основният образ в стенописа ми – на жената, търсеща познание,“ споделя Венета Маринова, художничка и автор на втория стенопис.

Следващото събитие от „Кръговрат на познанието“ е международният дискусионен форум Visionary talks, който ще се състои сутринта на 4 октомври в Sofia Summit Center на ул. „8 декември“ №13 в Студентски град. Той ще събере професионалисти от сферата на градското изкуство с представители на университетите и общинските институции. От една страна, целта му е да представи потенциала на градското изкуство да подобрява публичните пространства и качеството на живот, както и да повишава туристическия интерес. От друга – да постави въпроса за включване на изкуството като неотменна част от градското планиране.

Чрез „Кръговрат на познанието“ организаторите целят да създадат съвременна и вдъхновяваща среда на живот в Студентски град и да припомнят истинското намерение за възникването на квартала през 70-те години на миналия век – да се осигурят възможно най-добрите условия за младежи от цяла България да се обучават и развиват, което да благоприятства прогреса на българското общество.

Дългосрочната визия зад „Кръговрат на познанието“ е създаване на монументална галерия на открито със серия стенописи върху стените на общежитията, което да промени качествено облика на квартала. Важна част от проекта е автентичният обмен на знания между поколенията и прякото участие на студенти от различни специалности, които да допринесат за формирането на публичната среда в Студентски град, каквато самите студенти искат тя да бъде – осъществяване на кръговрата на практика.

„Кръговрат на познанието“ Епизод 1 се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025 и в партньорство с Visit Sofia (ОП „Туризъм“), СО-Район „Студентски“ и УНСС.

Вторият епизод се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Култура“ и в партньорство с Национална художествена академия.

Медиен партньор на проекта е медията за четене и книги „Аз чета“.

