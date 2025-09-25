България

Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

25 септември 2025, 06:20
Обрат в четвъртък – жълт код за опасно време
Източник: Thinkstock/Guliver

П редупреждение от първа степен – жълт код е издадено за 12 области в България за силен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ. Кодът е в сила за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол.

През нощта над източните райони ще бъде ясно, но над Западна България ще започне увеличение на облачността и към сутринта в крайните северозападни райони ще превали. Ще бъде почти тихо, в Дунавската равнина със слаб вятър от север-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса, по черноморското крайбрежие – между 16 и 18 градуса, за София – около 12 градуса.

Източник: НИМХ

В четвъртък

облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 20-22 градуса в североизточните райони до около 28-30 градуса в юг-югозападните, за София – около 25 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието

облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 17 мин. и залязва в 19 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 1 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 55 мин. и залязва в 20 ч. и 34 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.

В петък и събота

с умерен, в Източна България и временно силен изток-североизточен, вятър температурите ще продължат да се понижават и максималните в събота ще бъдат между 18 и 23 градуса, минимални – между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 15-16 градуса. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Западна България, ще има валежи от дъжд; на места и по Черноморието ще превалява съвсем слабо.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
