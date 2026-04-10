България

Нови мерки за безопасност на летище „Васил Левски“

10 април 2026, 13:50
Нови мерки за безопасност на летище „Васил Левски“
Източник: Георги Димитров/Vesti

В ъв връзка с въведени превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните, на летище „Васил Левски“ – София са обособени зони за дезинфекция, съобщиха от летището.

Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките, съгласно указанията на обозначенията.

Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.

Използван дезинфектант: Vulkan S, разрешение от МЗ: 3542-1/13.02.2024. Активни вещества: Пентакалиев бис (пероксимоносулфат) бис(сулфат), одобрен от Министерството на здравеопазването.

От летището молят пътниците да следват обозначенията и указанията на място.

Източник: БГНЕС    
Превантивни мерки БАБХ Летище София Зони за дезинфекция Пътници Дезинфекция на обувки Болестта шап Ограничаване на риска Дезинфектант Vulkan S Дезинфекционна стелка
Нов остър тон от Скопие: „Въпросът с България се решава за един следобед“

Нов остър тон от Скопие: „Въпросът с България се решава за един следобед“

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

България Преди 1 час

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на път

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Любопитно Преди 2 часа

Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

България Преди 4 часа

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

България Преди 4 часа

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуван

Снимката е илюстративна

Опасни ли са ГМО храните? Биолог разби най-големите митове за генното инженерство

Любопитно Преди 4 часа

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален“ картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Технологии Преди 5 часа

Макар темата за създаване на AI клипове с реални хора да е особено деликатна, това не пречи на технологията да се развива в тази посока. Google дори реши да създаде функция за инфлуенсъри да създават кратки AI видеа (рийлове) с реалните си лица

Снимката е илюстративна

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

България Преди 5 часа

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 5 часа

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Кралското семейство се събра в отлично настроение за традиционната великденска служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

Любопитно Преди 6 часа

Доналд и Мелания Тръмп

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Свят Преди 6 часа

Президентът е заявил на журналистката Жаклин Алемани, че Мелания „не е познавала“ Епстийн, преди да прекрати разговора

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Свят Преди 7 часа

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Свят Преди 7 часа

Цените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен. Въпреки това цените все още се насочваха към спад

Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция

Великденска акция на МВР: Къде ще дебнат екипите на Пътна полиция

България Преди 7 часа

Главна дирекция „Национална полиция“ стартира мащабна специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

България Преди 7 часа

Тъй като е най-тъжният ден за християните, Разпети петък е изпълнен със забрани

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

България Преди 8 часа

Максималните температури ще са между 10° и 15°

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

