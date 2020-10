Нова Броудкастинг Груп разшири портфолиото си

С лед като в началото на септември Нова Броудкастинг Груп заяви намеренията си да придобие медийните активи на Бест Съксес Инвестмънт ЕООД, с одобрението на Комисията по защита на конкуренцията, сделката вече е финализирана. Най-голямата медийна група на българския пазар вече е собственик на още 3 телевизии и 4 радиостанции. Към впечатляващото си портфолио компанията добави Канал 3, The Voice TV, Magic TV и радиата Витоша, Веселина, The Voice и Magic FM, като навлезе за първи път на радио пазара и пазара на специализираните новинарски телевизионни канали.

„Забележителните резултати на цялата ни медийна група не само ни мотивират, но и ни ангажират да отговаряме на нарастващите очаквания на аудиторията. В жанровото многообразие, което предлагаме, ни липсваха изцяло новинарски и музикален телевизионен канал. Придобиването на водещи профилирани медии като Канал 3 и The Voice TV напълно отговаря на лидерската позиция на компанията. Навлизането на радио пазара чрез присъединяване на любими на аудиторията музикални радиостанции, сред които The Voice и Веселина, към широкия спектър от платформи на групата, е поредна важна стъпка към увеличаване на нашата аудитория“, коментира Ива Стоянова – изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп.

Според данните на Гарб Аудиенс Межърмент България Канал 3 е най-гледаният новинарски телевизионен канал в последните 3 години, а The Voice е безспорен лидер сред музикалните ТВ канали с над три пъти повече зрители от прекия конкурент в категорията. Над 40% от аудиторията, избрала музикалното ТВ съдържание през 2020 г., се спира на The Voice TV и Magic TV. През 2020 г. Веселина оглавява класацията, а Витоша, The Voice и Magic FM се нареждат в топ 20 на най-слушаните станции от градското население.

Със завършването на процеса по вписване на новата собственост в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Нова Броудкастинг Груп ще обедини утвърдени електронни медии начело с програмата NOVA, която е лидер в българския телевизионен ефир. Запазването и развитието на новопридобитите канали в настоящите им профили ще гарантира устойчивостта на медийна среда и ще увеличи възможностите за предлагане на все по-разнообразно и качествено съдържание за зрителите и на рекламодателите.