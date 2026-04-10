Нов остър тон от Скопие: „Въпросът с България се решава за един следобед“

„Добре е, че водим достойна политика по отношение на евроинтеграцията и не унижаваме собствената си нация и държава“, каза вицепремиерът Александър Николоски относно позицията на премиера Християн Мицкоски, че е готов да чака десетилетия без конституционни промени, които са задължителни за евроинтеграцията

10 април 2026, 14:42
П роблемът с България ще бъде решен за един следобед, ако така решат няколко членки на ЕС. Това заяви северномакедонският вицепремиер и министър на транспорта Александър Николоски.

„Добре е, че водим достойна политика по отношение на евроинтеграцията и не унижаваме собствената си нация и държава. Не коленичим, а водим политиката си достойно“, каза той относно позицията на премиера Християн Мицкоски, че е готов да чака десетилетия без конституционни промени, които са задължителни за евроинтеграцията.

„Това, което зависи от нас, го правим. По Плана за растеж сме далеч пред страните в региона, което ще бъде потвърдено и в новия доклад, който се очаква през юни. В частта за реформите изпълняваме това, което се изисква, но има сегменти, върху които нямаме влияние“, допълни Николоски.

По повод неговата по-ранна позиция, че Албания няма да стане членка на ЕС в близко бъдеще, Николоски каза, че продължава да стои зад това мнение, като уточни, че причината не е в недостатъчните реформи в Албания, а в несигурността в самия съюз по отношение на разширяването.

Според него е ясно, че „проблемът не е само София, а че тя е добро оправдание, за да не бъде решен проблемът.“ „Чакаме няколко големи столици да решат дали искат разширяване на ЕС, или не. Ако има политическа воля, въпросът с България може да бъде решен за един следобед“, допълни той.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, което е одобрено от всички страни-членки на ЕС. Според Преговорната рамка за да стартират преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на македонската конституция. Северна Македония също така трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.

Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция, подписан от министрите Генчовска и Османи преди три години постановява, че Скопие изразява съгласие следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и два члена от своята Конституция. В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония.

Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България. Протоколът също така предвижда противодействие на говора на омразата срещу българите и България, който се ползва с огромна институционална и медийна подкрепа, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.

Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Уикендът, който ще реши всичко: Светът затаява дъх преди преговорите между САЩ и Иран

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

pariteni.bg
12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 3 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 3 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 3 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 3 дни
Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден

Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден

България Преди 21 минути

От МВР допълниха, че би трябвало към момента пътят да е почистен, а шофьорите са подписали двустранни протоколи

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

България Преди 32 минути

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

България Преди 2 часа

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на път

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Любопитно Преди 3 часа

Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

Кралица Елизабет и принц Филип с принц Чарлз в двореца Карнарвън за церемонията, която провъзгласи Чарлз за принц на Уелс

Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип“

Любопитно Преди 3 часа

Покойната кралица Елизабет II била близо до нервен срив по време на бурното лято на 1969 г. Бъкингамският дворец е обявил, че Елизабет II е заболяла от грип, като прикритие за факта, че е отменила всички ангажименти и се е оттеглила на легло

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

България Преди 3 часа

Украинският президент заяви, че Русия може да е настоявала за облекчаване на санкциите, за да продаде европейските активи на „Лукойл“. По думите му въпросът засяга около 20 обекта в Европа, включително рафинерии в България и Румъния, които или не работят, или приходите от тях не достигат до Русия

Иванка Тръмп

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Свят Преди 4 часа

В най-откровеното си интервю досега, първата дъщеря на САЩ разказва за травмата от покушението в Пенсилвания, тежката загуба на своята майка и битката на съпруга ѝ с рака, разкривайки защо е избрала терапията и прошката пред омразата

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

България Преди 4 часа

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

България Преди 5 часа

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

България Преди 5 часа

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуван

Снимката е илюстративна

Опасни ли са ГМО храните? Биолог разби най-големите митове за генното инженерство

Любопитно Преди 5 часа

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален“ картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Технологии Преди 5 часа

Макар темата за създаване на AI клипове с реални хора да е особено деликатна, това не пречи на технологията да се развива в тази посока. Google дори реши да създаде функция за инфлуенсъри да създават кратки AI видеа (рийлове) с реалните си лица

Снимката е илюстративна

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

България Преди 6 часа

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 6 часа

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Кралското семейство се събра в отлично настроение за традиционната великденска служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

Любопитно Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Неостаряващият екшън звяр: Тайните на Стивън Сегал, за които малцина говорят

Edna.bg

Диана от Hell’s Kitchen: Най-голямата ми мечта е да стана майка! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ясен Петров: Бяхме емоционално поизпразнени след мача с Левски

Gong.bg

Хаджиевски: До края всеки мач за нас ще е като бараж

Gong.bg

Километрично задръстване по пътя към Гърция

Nova.bg

Акция „Купен вот“: Иззеха над 200 лични документа на починали хора в Монтанско (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg