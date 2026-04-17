Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

Б аскетболната общност в България потъна в скръб. На 85-годишна възраст този свят напусна баскетболният треньор Иван Балъков, съобщиха от БФ Баскетбол.

Роден е на 27 юли 1940 г. в Дебелец. Спортното си образование получава в Пловдив, където се запознава с бъдещата си съпруга, също дългогодишна учителка. Учителската си дейност започва в Дебелец, където е и треньор, както в Ресен, за кратко в Горна Оряховица, Ученическа спортна школа – Велико Търново и Дружество “Етър”.

Основател на БК Етър 49.

Дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” в град Велико Търново.

Поклонението ще бъде на 19 април (неделя) от 12.00 ч. на гробищния парк във Велико Търново.

"Екипът на БФБаскетбол изказва съболезнования на семейството и близките на Иван Балъков!", написаха още от федерацията.