Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Р озовото определено е цветът на Джейсън Момоа. Актьорът открадна шоуто на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на филмовия фестивал във Венеция в сряда, появявайки се на червения килим с бледорозов костюм, предаде Page Six.

Но детайлите издигнаха тоалета му на следващо ниво – той носеше светлорозови пухкави сандали Birkenstock и беше лакирал ноктите на краката си в розово, за да отиват на облеклото. Момоа, на 46 години, беше пуснал къдравата си коса свободно и допълни стилната и непринудена визия с чифт черни слънчеви очила.

Jason Momoa matches toenail polish to pink suit at ‘In the Hand of Dante’ premiere https://t.co/qlKZp5uHPF pic.twitter.com/Lg4lHGZGIK — Page Six (@PageSix) September 3, 2025

Сандалите му Birkenstock Arizona от телешка кожа са от колаборацията на марката с Concepts през 2023 година. Момоа дори направи няколко пози на килима, за да покаже сандалите и лакираните си нокти.

Той не за първи път носи розово на червения килим. На наградите „Оскар“ през 2019 година той впечатли с кадифен смокинг на Fendi и розова гривна на китката си. Актьорът сподели любовта си към този цвят през 2020 година. „Розовото просто е красив цвят“, каза той пред InStyle. „И аз съм доста уверен в мъжествеността си. Наистина не ми пука какво мислят другите.“

Filmmaker and artist Julian Schnabel was joined by Jason Momoa and some of the other leading men of new movie 'In the Hand of Dante' on the Venice Film Festival red carpet https://t.co/DzcyGxk3HW pic.twitter.com/OBvxJCUJKL — Reuters (@Reuters) September 4, 2025

Роденият в Хавай актьор също обожава удобните сандали Birkenstock. Той носеше друг розов чифт от тези сандали, докато промотираше филма „A Minecraft Movie“ в Мексико през март. Момоа предизвика вълнение през юли, когато обръсна характерната си брада преди снимките на трета част от „Дюн“, което го направи почти неузнаваем. „Не съм се бръснал от шест години, и ето ни отново“, написа звездата от „Игра на тронове“ в Instagram.

Той призна, че не е фен на гладко избръснатия вид. „По дяволите, мразя го!“, заяви той.

В момента Момоа излиза с актрисата Адрия Архона, на 33 години, след като финализира развода си с Лиза Боне. Двойката направи своя дебют на червения килим на концерта „SNL 50“ през февруари в Ню Йорк.