Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим

Актьорът открадна шоуто на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на филмовия фестивал във Венеция в сряда

4 септември 2025, 10:23
Джейсън Мамоа блесна с розов педикюр и сандали на червения килим
Източник: Getty Images

Р озовото определено е цветът на Джейсън Момоа. Актьорът открадна шоуто на премиерата на филма „In the Hand of Dante“ на филмовия фестивал във Венеция в сряда, появявайки се на червения килим с бледорозов костюм, предаде Page Six

Но детайлите издигнаха тоалета му на следващо ниво – той носеше светлорозови пухкави сандали Birkenstock и беше лакирал ноктите на краката си в розово, за да отиват на облеклото. Момоа, на 46 години, беше пуснал къдравата си коса свободно и допълни стилната и непринудена визия с чифт черни слънчеви очила.

Сандалите му Birkenstock Arizona от телешка кожа са от колаборацията на марката с Concepts през 2023 година. Момоа дори направи няколко пози на килима, за да покаже сандалите и лакираните си нокти.

Той не за първи път носи розово на червения килим. На наградите „Оскар“ през 2019 година той впечатли с кадифен смокинг на Fendi и розова гривна на китката си. Актьорът сподели любовта си към този цвят през 2020 година. „Розовото просто е красив цвят“, каза той пред InStyle. „И аз съм доста уверен в мъжествеността си. Наистина не ми пука какво мислят другите.“

Роденият в Хавай актьор също обожава удобните сандали Birkenstock. Той носеше друг розов чифт от тези сандали, докато промотираше филма „A Minecraft Movie“ в Мексико през март. Момоа предизвика вълнение през юли, когато обръсна характерната си брада преди снимките на трета част от „Дюн“, което го направи почти неузнаваем. „Не съм се бръснал от шест години, и ето ни отново“, написа звездата от „Игра на тронове“ в Instagram.

Той призна, че не е фен на гладко избръснатия вид. „По дяволите, мразя го!“, заяви той.

В момента Момоа излиза с актрисата Адрия Архона, на 33 години, след като финализира развода си с Лиза Боне. Двойката направи своя дебют на червения килим на концерта „SNL 50“ през февруари в Ню Йорк.

Източник: Page Six    
Джейсън Момоа розово костюм нокти маникюр
