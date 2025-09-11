На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

Д епутатите приеха на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

"От "Продължаваме промяната" няма да подкрепим промените, тъй като със законопроекта се урежда отново частен случай", каза Стела Николова.

По думите ѝ чрез някои предложени промени може да се получи разпарчетосана пристанищна инфраструктура. "Да се мисли по-държавнически, трябва да се замислим как действаме и да не правим законодателни промени за частни случаи", призова Николова.

"Ще подкрепим законопроекта, направихме предложения, които бяха приети в Комисията по транспорт и съобщенията", каза Андрей Рунчев от ГЕРБ-СДС.

Според промените

изхвърлянето на "земни маси и дънни утайки“ се заменя с "драгажни маси“, като в морските пространства на страната се разрешава само в райони, определени от директора на басейновата дирекция, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията. Условията и редът за определянето на районите, устойчивото управление по време на извършване на драгиране и осъществяването на контрол върху определените райони, се определят с наредба от министъра на транспорта и съобщенията, съгласувано с министъра на околната среда и водите, приеха депутатите.

С промените заявителят в производството по разглеждане, приемане и одобряване на проект на генерален план за пристанище за обществен транспорт няма да бъде задължен да прилага към заявлението си документи, удостоверяващи изпълнението на процедури по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие, а е достатъчно посочване на номера, датата на издаване и органа, издал съответния индивидуален административен акт.

За пристанищните оператори

се води публичен регистър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, а вписването в регистъра е условие за извършване на пристанищни услуги, указва законът.

Депутатите приеха, че

заявител със седалище в друга държава членка на Европейския съюз прилага към заявлението си и писмени доказателства, удостоверяващи, че е търговец със седалище в друга държава членка на Европейския съюз; не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националното си законодателство; не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националното си законодателство; не е обявено в несъстоятелност; няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено.