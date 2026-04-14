България

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището

14 април 2026, 14:44
Източник: iStock

Д осъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие е образувано в Районното управление на полицията в Силистра. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен на 12 април около 17:30 ч. на телефон 112. По първоначални данни 43-годишен мъж е причинил тежки изгаряния по лицето и тялото на 48-годишна жена, с която е живеел на семейни начала в общежитие в село Ситово.

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището. По тялото му не са установени следи от насилие, съобщават от полицията.

Пострадалата жена е транспортирана първоначално в МБАЛ – МБАЛ Силистра, а по-късно е преместена в УМБАЛ Медика Русе, където е на лечение с тежки изгаряния и опасност за живота.

Работата по изясняване на случая продължава под надзора на прокуратурата.

Източник: БТА, Александър Леви    
Домашно насилие Тежка телесна повреда Полиция
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

