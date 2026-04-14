Мъж запали жена си в Силистренско и умря

Д осъдебно производство за тежка телесна повреда в условията на домашно насилие е образувано в Районното управление на полицията в Силистра. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен на 12 април около 17:30 ч. на телефон 112. По първоначални данни 43-годишен мъж е причинил тежки изгаряния по лицето и тялото на 48-годишна жена, с която е живеел на семейни начала в общежитие в село Ситово.

След деянието мъжът е открит починал на балкона на жилището. По тялото му не са установени следи от насилие, съобщават от полицията.

Пострадалата жена е транспортирана първоначално в МБАЛ – МБАЛ Силистра, а по-късно е преместена в УМБАЛ Медика Русе, където е на лечение с тежки изгаряния и опасност за живота.

Работата по изясняване на случая продължава под надзора на прокуратурата.