Мъж размаха нож срещу деца: Искате ли да ви наръгам

С офийският районен съд остави в ареста 32-годишен мъж, размахвал нож към непълнолетни, съобщиха от Софийската районна прокуратура (СРП). Мярката не е окончателна и подлежи на обжалване. Мъжът е бил осъждан и преди.

На 31 октомври в 17:30 часа в ж.к. „Надежда“ в София обвиняемият е извадил сгъваем нож, който размахвал без причина срещу три момчета и им казал: „Искате ли да ви наръгам?“.

По случая се води разследване, а НК предвижда за подобен род престъпление наказание затвор до 2 години.