България

Мъж плаши да убие сина си и да се върне за жена си

Случаят е от София

19 януари 2026, 15:56
Мъж плаши да убие сина си и да се върне за жена си
Източник: Thinkstock/Guliver

П о искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража мъж, заканил се с убийство на съпругата си.

„Ще взема ножа и ще те наръгам, искаш ли да видиш?“

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че миналия четвъртък, около 20,00 часа в апартамент в ж.к. „Дружба“ в София, се заканил с убийство на жена. Докато държал нож ѝ казал, че ще отиде да убие сина им, след което ще се върне за нея и после ще се предаде в полицията. Заканването възбудило у жената основателен страх за осъществяването му.

"Ще те убия! Ще ви направя на пържоли"

По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е с мярка „задържане под стража“, постановена от съда.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Източник: Prb.bg    
Задържане под стража Нож София
Последвайте ни
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към "развод" с Америка

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Плюсовете и минусите на Kавапу

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Учени откриха странна структура от желязо в Пръстеновидната мъглявина

Любопитно Преди 2 минути

Наричана още Месие 57, мъглявината представлява светещите останки от някогашна звезда, подобна на Слънцето

Когато любовта боли: Защо привличането към „лоши момчета“ не е случайно

Когато любовта боли: Защо привличането към „лоши момчета“ не е случайно

Любопитно Преди 34 минути

Ето седем причини, свързани с травмата и привързаността, поради които привличането към „лошото момче“ може да се усеща толкова силно

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

Свят Преди 1 час

Очаква се глобалната икономика да нарасне с 3,3% през тази година

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Свят Преди 1 час

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“

<p>&quot;Политиката е най-силният наркотик&quot;: Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на ПП</p>

"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

България Преди 1 час

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ заяви: Асен Василев е перфектен Сталинист

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Домът на Джийн Хакман, където той и съпругата му починаха, се продава за над $6 милиона

Свят Преди 2 часа

Шестстайният имот се намира в затворения комплекс The Summit, разположен точно на север от центъра на Санта Фе. Той разполага с голф игрище и художествено ателие

Стрелба в Чехия, застреляха нападателя

Стрелба в Чехия, застреляха нападателя

Свят Преди 2 часа

Все още не е ясен мотивът за нападението

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

България Преди 2 часа

Часове преди извънредното изявление на президента: Конституционни процедури, политически зaлози и историческият прецедент

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

България Преди 2 часа

Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата, пише Николай Попов

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

Любопитно Преди 2 часа

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди

Евростат: Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Евростат: Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Пари Преди 3 часа

Най-нисък годишен темп на инфлацията се наблюдава в Кипър

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

България Преди 3 часа

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>&quot;Европа е слаба&quot;: Шоковите мита на Тръмп ни паникьосват (ОБЗОР)</p>

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Свят Преди 3 часа

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

България Преди 3 часа

Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели в няколко района

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Свят Преди 3 часа

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

<p>Появата на принц Хари, която всички чакаха</p>

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Свят Преди 3 часа

Принц Хари се завръща на обществената сцена в Лондон и привлича всички погледи, там започна процесът срещу издателя на Daily Mail

Всичко от днес

От мрежата

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Годеницата на Димитър Рачков подарява мебели

Edna.bg

Юлиан Костов в дует с любимата си Мирела Илиева

Edna.bg

Още един сериозен скандал на финала в Африка (видео)

Gong.bg

Тервел Замфиров: Огромен успех е да имаме четирима сноубордисти на Олимпиада

Gong.bg

Областният щаб в Бургас предлага да бъде обявена грипна епидемия

Nova.bg

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg