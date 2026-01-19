Мъж плаши да убие сина си и да се върне за жена си

П о искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража мъж, заканил се с убийство на съпругата си.

„Ще взема ножа и ще те наръгам, искаш ли да видиш?“

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че миналия четвъртък, около 20,00 часа в апартамент в ж.к. „Дружба“ в София, се заканил с убийство на жена. Докато държал нож ѝ казал, че ще отиде да убие сина им, след което ще се върне за нея и после ще се предаде в полицията. Заканването възбудило у жената основателен страх за осъществяването му.

"Ще те убия! Ще ви направя на пържоли"

По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е с мярка „задържане под стража“, постановена от съда.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.