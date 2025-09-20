Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

М ъж е намерен мъртъв в пловдивското село Белащица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

В петък (19 септември) около 15:40 ч. на тел. 112 е постъпила информация, че

55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си,

а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.

При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян

за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата,

който по първоначални данни страда от психично заболяване. Местопроизшествието е запазено.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.