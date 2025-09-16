България

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана

Колата с тялото е била забелязана случайно до черен път в гориста местност

16 септември 2025, 17:06
Мъртъв мъж след стрелба срещу жена край Монтана
Източник: БТА

Т ялото на 70-годишен мъж, който на 4 септември простреля в семейното жилище в село Благово, община Монтана, 68-годишната си съпруга, е намерено в неговия автомобил тази сутрин, съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Колата е била забелязана случайно до черен път в гориста местност в землището на село в област Монтана, чието име за сега не се съобщава.

Прокурор Емил Александров от Окръжната прокуратура в Монтана съобщи за БТА, че тялото е предадено за аутопсия и след като резултатът от нея стане ясен утре, ще бъдат изнесени данни по случая и ще може да се коментира дали става въпрос за самоубийство, естествена смърт или нещо друго.

Простреляха жена в монтанското село Благово

По случая е заведено досъдебно производство.

От момента на прострелването на 4 септември досега мъж беше в неизвестност, като полицията установи, че до инцидента се е стигнало след семеен скандал. На пострадала е направена животоспасяваща операция в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, като до сега състоянието ѝ остава тежко.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
Монтана стрелба жена мъж
