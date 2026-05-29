Министерският съвет обсъжда промени в НОИ и „Информационно обслужване“

М инистерският съвет се събира на редовно заседание. Според предварително обявения дневен ред министрите ще обсъдят общо единадесет точки, свързани с управлението на държавни структури и дружества.

Сред основните теми е проектът на решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), внесен от министъра на труда и социалната политика. Очаква се предложенията да бъдат свързани с обновяване на представителството в органа, който има ключова роля в контрола върху дейността на осигурителната система и управлението на средствата в държавното обществено осигуряване.

Надзорният съвет на НОИ участва в процесите по приемане на бюджета на института, следи изпълнението на финансовите параметри и има важна функция при вземането на решения, свързани с пенсионната и социалноосигурителната политика.

Друга важна точка в дневния ред предвижда определянето на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на дружествата „Информационно обслужване“ и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“.

„Информационно обслужване“ има стратегическа роля в поддръжката на редица държавни електронни системи и услуги, включително в сферата на изборния процес, приходната администрация и електронното управление. От своя страна „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“, познат още като Фонда на фондовете, управлява публичен ресурс и финансови инструменти, насочени към подкрепа на бизнеса, инфраструктурни проекти и различни инвестиционни програми.

Очаква се след края на заседанието от правителствената пресслужба да предоставят повече информация за приетите решения и обсъжданите теми.