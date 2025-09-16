България

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

По случая е образувано досъдебно производство

16 септември 2025, 17:12
Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми
На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение

На старта на учебната година: Нови инициативи за безопасно движение
Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Шофьор се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград
Пенсионерът с рекорден брой глоби заведе дело срещу КАТ

Пенсионерът с рекорден брой глоби заведе дело срещу КАТ
Премиерът Желязков свика Националния борд по водите

Премиерът Желязков свика Националния борд по водите
България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Близки и познати изпратиха отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Близки и познати изпратиха отец Иван от Нови хан в последния му земен път

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишно момче за грабеж над 17-годишен младеж, при който е използвана заплаха с нож.

Вчера, в района на подлеза на метростанция „Сердика“ в София, обвиняемият непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от владението на друг младеж, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал:  „Давай парите, едно намушкване и си дотам“.

Младеж намушка мъж на столичен булевард

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 48 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
нож София нападение
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

Официално: Никола Цолов стартира във Формула 2 догодина

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 11 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 10 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 11 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 45 минути

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

<p>Aмерикански сенатор заплаши Унгария и Словакия с последици заради Русия</p>

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Свят Преди 1 час

Будапеща и Братислава трябва да се откажат от изкопаемите горива на Москва, иначе ще има "последици", заяви Линдзи Греъм

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 1 час

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 1 час

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 2 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от "Белият лотос" се наслади на слънчева ваканция с приятели

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 2 часа

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

<p>Изпълнен с разочарование - посланието на Зеленски е ясно</p>

Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

Свят Преди 3 часа

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

Любопитно Преди 3 часа

Марго Роби направи смело модно изявление на премиерата на филма A Big Bold Beautiful Journey

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Любопитно Преди 3 часа

Реалити звездата е насред ожесточено бракоразводо

<p>КС отказа обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев</p>

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

България Преди 3 часа

Определението е прието единодушно

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Свят Преди 3 часа

Постижима цел ли е сключването на споразумение между Русия и Украйна, което да е изгодно и за двете страни и доведе до траен мир

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Любопитно Преди 3 часа

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family"

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

България Преди 4 часа

"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба"

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

Свят Преди 4 часа

През това време той е имал продължителни респираторни симптоми и е бил хоспитализиран пет пъти

Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

Любопитно Преди 4 часа

ь

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

Лудогорец пусна билетите за гостуването на Малмьо

Gong.bg

Династията Илиев продължава: Валентин Илиев начело на втория отбор на ЦСКА

Gong.bg

Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Халкидики

Nova.bg

"Артистът, който промени играта": Светът отдава почит на легендарния Робърт Редфорд (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg