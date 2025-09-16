Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Близки и познати изпратиха отец Иван от Нови хан в последния му земен път

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишно момче за грабеж над 17-годишен младеж, при който е използвана заплаха с нож.

Вчера, в района на подлеза на метростанция „Сердика“ в София, обвиняемият непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от владението на друг младеж, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал: „Давай парите, едно намушкване и си дотам“.

Младеж намушка мъж на столичен булевард

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 48 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.