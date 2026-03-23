Мистерията „Околчица“: Нови разкрития около трагедията и експертизите

О хлузванията по краката на Николай Златков, открит в кемпера под връх Околчица, най-вероятно са се получили при преместването на тялото по време на огледа, съобщава в. „24 часа“, позовавайки се на своя информация.

Майката на младежа, Ралица Асенова, изразява съмнения, описвайки раните като сериозни, с липсваща кожа и следи, наподобяващи нагряване. Тя допуска и възможността за неправилно съхранение на трупа.

Телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха намерени на 8 февруари в труднодостъпна местност над село Челопек. Изданието уточнява следните ключови факти:

Време на смъртта: Първоначалните данни сочат, че труповете са престояли на мястото поне три денонощия, като разложението е започнало въпреки ниските температури.

Транспортиране: Поради лошия път, трупната линейка не е успяла да достигне до поляната. Наложило се е телата да бъдат свалени от планината със същия кемпер, в който са открити.

Липса на външна намеса: При огледа в присъствието на поемни лица не са открити следи от външни лица в или около превозното средство.

Балистични и медицински констатации

Вестникът съобщава подробности за нараняванията и откритите оръжия. До тялото на Калушев е намерен револвер, с който се предполага, че е стреляно, както и зареден, но неизползван пистолет „Глок“. Открити са общо три гилзи.

15-годишното момче е простреляно в слепоочието, като по тялото му са открити и кръвонасядания (вероятно в резултат на изстрела). Николай Златков е прострелян от упор над ухото. Въпреки че в главата му са намерени две части от проектила, „24 часа“ съобщава, че входната рана е само една, което опровергава версиите за повече от един изстрел в него.

Най-вероятният сценарий е, че Калушев се е прострелял последен, след като е убил останалите.

Разследването установява, че тримата са били живи поне до 3 февруари – датата на последното влизане на Калушев в социалната мрежа Фейсбук (установено чрез данни от неговата станция „Старлинк“). Телефоните им обаче са изключени още на 1 февруари, след като Калушев е изпратил прощални съобщения до майка си и най-добрия си приятел. Остава неясно какво са правили тримата в планината през тези два дни.

Погребенията и учението на общността

С погребението на 15-годишното момче в неделя, всички 6 жертви от случая вече са положени в земята. Детето беше погребано в тесен кръг в кв. „Малашевци“. Негов близък споделя пред изданието, че момчето е било „рядка душа“, която се е променила положително под влиянието на Ивайло.

Ивайло Калушев беше погребан в събота на Централните софийски гробища без християнски кръст, тъй като е изповядвал будизъм или собственото си учение „Небесна Дхарма“. Поетът Румен Леонидов е държал реч на погребението.

В момента се очакват резултатите от тройна съдебномедицинска експертиза за точната дата на смъртта. Успоредно с нея се подготвя комплексна психологическа, психиатрична, теологична и сексологична експертиза, която трябва да даде отговор на въпроса за мотивите зад трагедията.