България

Митов: 30% ръст на иззетите фалшифицирани стоки в ЕС през 2024 г. спрямо 2022 г.

Министърът предупреди, че престъпленията срещу интелектуалната собственост се пренасят онлайн

Обновена преди 2 часа / 22 октомври 2025, 06:43
Митов: 30% ръст на иззетите фалшифицирани стоки в ЕС през 2024 г. спрямо 2022 г.
Източник: БТА

"Според данните от съвместния доклад на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, през 2024 г. правоприлагащите органи в Европейския съюз са иззели приблизително 112 милиона фалшифицирани артикула на обща стойност над 3,8 милиарда евро, което представлява увеличение с 30% в сравнение с 2022 г. Тези данни потвърждават, че престъпленията, свързани с интелектуалната собственост, нарастват бързо и се извършват основно онлайн".

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов при откриването на конференцията на Европол „От клик до престъпление: разследването на престъпления срещу интелектуалната собственост в дигиталната ера“ в София.

Форумът е в София, а домакин на срещата тази година е ГДБОП. В събитието участват над 270 експерти, представители на правоохранителни органи от цял свят и частния сектор.

"България показва стабилен прогрес в борбата с престъпленията, свързани с интелектуална собственост", каза в откриващото си слово министър Даниел Митов.

Сред темите на форума са борбата с фалшивите стоки, продавани онлайн и въздействието върху общественото здраве и безопасността при медикаменти, електроника, играчки, козметика, препарати и др. Ще бъдат отчетени резултатите от съвместни операции срещу дигитално пиратство, както и щетите от разпространението на злонамерен софтуер, финансови измами и кражба на данни, новите заплахи и необходимите мерки за противодействието им. Тема на форума е и подобряването на сътрудничество между органите на реда, институциите и частния сектор в борбата с онлайн нарушенията на интелектуалната собственост.

По време на събитието министър Митов подари плакет на Бурхард Мюл, ръководител на Европейския център за финансови и икономически престъпления (EFECC) на Европол.

„Г-н Мюл е личност, чиято стратегическа визия значително е укрепила защитата на Европа срещу организираната престъпност, включително сериозната заплаха, произтичаща от престъпленията срещу интелектуалната собственост“, каза Даниел Митов.

Той добави, че успешната помощ, оказвана от висококвалифицираните професионалисти, работещи под негово ръководство, е от съществено значение за нашите трансгранични операции и за ефективното полицейско сътрудничество.

Пред медиите Митов отбеляза, че ЕС губи около 15 млрд. евро годишно от престъпления, свързани с интелектуалната собственост. Той посочи, че фалшифицирането на стоки като лекарства, козметика, авточасти и софтуер може да постави под заплаха живота и здравето на гражданите на ЕС.

"България, като координираща страна, полага още по-големи усилия, така че борбата с нарушаването на авторските права и интелектуалната собственост да се превърне в един от успехите на ЕС", добави министърът.

По думите му България, в сравнение с други държави, се справя доста добре в борбата с тези престъпления.

Директорът на „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Владимир Димитров отбеляза, че защитата на интелектуалната собственост и авторските права е приоритет за дирекцията.

Поради това са изпратени двама експерти, които работят в централата на Европол в Хага, за да подпомагат дейността на европейските партньори, не само на България.

Той предупреди, че голяма част от хората, които свалят пиратски софтуер, компрометират своите компютърни конфигурации с вируси и след няколко месеца стават жертва на други киберпрестъпления.

Източник: БТА/Константин Костов    
Митов ГДБОП конференция Европол киберпрестъпления интелектуална собственост
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 8 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 7 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 9 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 9 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 30 минути

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

България Преди 39 минути

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии

<p>Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия</p>

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Свят Преди 57 минути

Човек е прострелян, има арестуван

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България има готовност за електронни шофьорски книжки

България Преди 1 час

Засега възрастта за шофиране няма да бъде намалявана

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Свят Преди 1 час

Той получи петгодишна присъда за престъпна конспирация

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 1 час

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 1 час

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 1 час

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

Пийт Хегсет

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Свят Преди 1 час

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 2 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 2 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 2 часа

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 2 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Модрич зарадвал всички в Милан със специални подаръци

Gong.bg

ДК отложи решенията си след Черно море – Левски, чака допълнителни доклади

Gong.bg

Президентът наложи вето върху промените в два закона

Nova.bg

Изстрели и горяща палатка пред сръбския парламент, един човек е ранен (ВИДЕО)

Nova.bg