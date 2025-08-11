България

Министър Георгиев: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

Той участва в неформално видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“

11 август 2025, 23:02
Министър Георгиев: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо
Източник: БТА

Н еобходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, каза министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в неформално видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“. 

В рамките на заседанието са обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на Европейския съюз за Украйна, посочват от външно министерство. 

В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, подчерта Георгиев и посочи, че докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. По думите му мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.

Външният министър посочва още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена, допълва той. 

От министерството посочват, че по време на заседанието са обсъдени още и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ.

Георгиев посочва, че България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа. "Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, което би позволило продължаването на усилията за примирие. Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно.“, допълва външеният министър.

Той е препотвърдил готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната, предадоха световните агенции. Той посочи, че преговорите му с руския президент Владимир Путин ще имат за цел да проучат възможността за сключване на споразумение, отбеляза Ройтерс. Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няма признаци Русия да се подготвя за край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Източник: БТА,     
Георг Георгиев Война в Украйна Мирни преговори Близък изток Ивица Газа Хуманитарна помощ Международно право Санкции срещу Русия Външна политика
По темата

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Военнослужещ загина в тежка катастрофа край Елхово

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Обсъждат нова линия на бедност

Обсъждат нова линия на бедност

След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън" предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Мелони е "дълбоко загрижена" за плановете на Израел за Газа

Свят Преди 47 минути

Мелони нарече хуманитарната ситуация в палестинската територия "неоправдана и неприемлива"

<p>ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия</p>

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Тя призова да не се правят повече отстъпки на Москва

<p>България остава в плен на огнените стихии&nbsp;(ОБЗОР)</p>

България остава в плен на огнените стихии

България Преди 3 часа

51 са пожарите на територията на България от началото на деня

<p><strong style="color: rgb(255, 0, 0);">Код червено</strong>: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия&nbsp;</p>

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Свят Преди 4 часа

Метеоролозите прогнозират, че до средата на седмицата температурите ще достигнат близо 40 градуса

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Свят Преди 4 часа

Президентът добави, че при необходимост ще изпрати и части от армията

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

България Преди 5 часа

На мястото на катастрофата има линейки

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Свят Преди 5 часа

Информацията е на Генералното консулство в Битоля

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

България Преди 5 часа

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните

БЧК откри кол център за консултации по социални и здравни въпроси

БЧК откри кол център за консултации по социални и здравни въпроси

България Преди 6 часа

Номерът на кол центъра е 02 4928549

От "Пириогов" разкриха какво е състоянието на бебето, паднало от люлка

От "Пириогов" разкриха какво е състоянието на бебето, паднало от люлка

България Преди 6 часа

То е пострадало, след като е било изпуснато на циментова настилка от по-голямо дете

<p>Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената</p>

Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Любопитно Преди 6 часа

Насекомото се покачи по роклята ѝ по време на изпълнение: „Гъделичкаше ме“

<p>Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил</p>

Глоби до 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил в Италия

Свят Преди 6 часа

Снимка на регистрационния номер е достатъчна, за да се установи собственикът на превозното средство и да се наложи глоба

<p>Макрон: Този план&nbsp;е надвиснало бедствие</p>

Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

Свят Преди 6 часа

Израелският кабинет за сигурност одобри план за поемане на контрола над град Газа, с което разшири военните си операции

<p>Граждани от България пътуват до Виетнам без визи</p>

Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

България Преди 7 часа

Безвизовият режим за престой във Виетнам е с цел туризъм до 45 дни

<p>Световни лидери реагираха&nbsp;на новината за убийството на журналисти в Газа</p>

ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел

Свят Преди 7 часа

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира"

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Свят Преди 7 часа

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

