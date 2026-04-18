За първи път: МЕУ постигна пълна верификация на машините за гласуване

К ъм 21:00 часа на 17 април е постигната 100% проверка на машините за гласуване, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

В съобщението се посочва още, че министерството успява за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

Общо 100 държавни служители са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма" по процеса.

Всички машини за гласуване вече са изпратени към съответните дестинации в страната, допълват от министерството.

От МЕУ съобщиха вчера, че за четири денонощия са инсталирани и валидирани общо 7500 машини, които представляват около 80% от общия брой за гласуване в страната.