България

За първи път: МЕУ постигна пълна верификация на машините за гласуване

Общо 100 държавни служители са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма" по процеса

18 април 2026, 11:41
Източник: БТА

К ъм 21:00 часа на 17 април е постигната 100% проверка на машините за гласуване, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

В съобщението се посочва още, че министерството успява за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

Общо 100 държавни служители са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма" по процеса. 

Всички машини за гласуване вече са изпратени към съответните дестинации в страната, допълват от министерството. 

От МЕУ съобщиха вчера, че за четири денонощия са инсталирани и валидирани общо 7500 машини, които представляват около 80% от общия брой за гласуване в страната.

Източник: БТА, Марин Колев    
