Лято през септември – до 31 градуса в неделя

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

21 септември 2025, 06:54
ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

Локализиран е пожарът край Асеновград

"Зомби" дрогата в Европа: Ще успее ли България да попречи на разпространението ѝ?
Жечо Станков: Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започва ремонт

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“

Отложиха делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

В неделя ще бъде слънчево. Преди обяд над Източна България ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 28 градуса. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 19 ч. и 26 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 13 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 19 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В понеделник и вторник

ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има значителна ниска облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а максималните – между 27 и 32 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Идват големи промени за Apple CarPlay с iOS 26

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Последни новини

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 9 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 10 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 11 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 11 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

<p>Мъж е открит мъртъв след побой в Пловдив, столичанин е задържан</p>

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

България Преди 11 часа

Смъртта на пловдивчанина е настъпила в резултат на травми от побой

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Свят Преди 11 часа

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви полковник Антс Кивиселг

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 12 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

<p>🍺Наздраве! Откриха тазгодишния &quot;Октоберфест&quot;&nbsp;</p>

Свят Преди 12 часа

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Свят Преди 12 часа

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

България Преди 12 часа

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Свят Преди 13 часа

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна

<p>Естония&nbsp;отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство</p>

Свят Преди 13 часа

Инцидентът предизвика осъждане от лидерите на ЕС и НАТО.

Украйна порази руски станции за пренос на суров петрол

Свят Преди 13 часа

Станциите се намират на територията на Волгоградска и Самарска област

<p>&quot;Топлофикация София&quot; с разяснения за ремонта в &quot;Дружба&quot; - 2</p>

България Преди 14 часа

По думите на Петър Петров ремонтът е крайно наложителен заради силно влошеното техническо състояние на съоръженията

