Лято през септември – до 31 градуса в неделя

В неделя ще бъде слънчево. Преди обяд над Източна България ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 28 градуса. Атмосферното налягане още ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24-25 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 19 ч. и 26 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 13 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 39 мин. и залязва в 19 ч. и 13 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В понеделник и вторник

ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има значителна ниска облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а максималните – между 27 и 32 градуса.