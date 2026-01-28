Кървав кошмар в Казанлък: Каракачанка нахапа жена по лицето и ръцете по време на разходка

М ирната сутрешна разходка на домашни любимци в Казанлък завърши с ужасяващ инцидент и спешна медицинска помощ. 38-годишна жена беше нападната и жестоко нахапана от огромно куче каракачанска порода, което изскочило неочаквано от частен имот.

Секунди на ужас в жк „Изток“

Инцидентът се е разиграл вчера около 10:30 ч. сутринта в казанлъшкия квартал „Изток“. Жената разхождала своето куче от породата джак ръсел, когато ситуацията излязла извън контрол. От близка къща внезапно изскочило куче от каракачанска порода, което директно се нахвърлило върху жената и малкия ѝ любимец.

Тежки травми по лицето и дланите

В опит да се защити или да предпази кучето си, жената е попаднала в челюстите на едрото животно. Според официалната информация, тя е получила множество прободно-разкъсни рани по дланите на двете ръце, а за огромно нещастие – и по лицето. Жертвата веднага е потърсила помощ, като сигналът в полицията е подаден два часа по-късно.

Започва разследване срещу собственика

Полицията в Казанлък е реагирала светкавично и е установила стопанина на каракачанката – 77-годишен мъж. Той вече е разпитан от органите на реда. Случаят е поет от Районна прокуратура – Стара Загора, като е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс. Този текст от закона предвижда сериозна отговорност за собственици, които не полагат достатъчно грижи за животните си, в резултат на което е причинена средна или тежка телесна повреда.

Работата по случая продължава, като предстои да се изясни дали кучето е било правилно обезопасено и защо е успяло да напусне пределите на частния имот.