Кризата в Перник "развълнува" и чуждестранните медии

Водната криза в Перник грабна интереса на чуждестранните медии. Три немскоезични издания се развълнуваха от безпрецедентната ситуация в града.

Протест в Перник, питат къде им е водата

"Сутрин се мием с бутилирана вода, а като се прибера от работа, започвам да пера, да мия, да чистя. От 22.00 часа нататък нямам вода". Това разказва перничанка пред екип на германската обществено-правна медия АРД. Репортажът от Перник проследява развоя на водната криза в града и ни среща с потърпевши жители, които споделят неволите си, породени от безводието. При това не са само частните домакинства. Засегнати са и лекарски кабинети, болницата и магазините, детските градини и училищата, домовете за възрастни хора.

Съдът остави Нено Димов в ареста за постоянно

Некомпетентност и липса на координация между отговорните звена. Това са основните причини за кризата с водата, смятат жителите на Перник. Към тях заместник-кметът на града Стефан Кръстев добавя и още една - недостатъчните инвестиции.

Bulgarian Minister of Environment and Water Neno Dimov was charged with the deliberate mismanagement of water supplies for the western city of Pernik, prosecutors said on Friday. https://t.co/0RWmlZCqq8