Криминално проявен влезе с взлом в медицински помещения в болницата в Разград

Той е установен като извършител на серия увреждания в града

22 септември 2025, 10:59
Източник: iStock photos/Getty images

В ранните часове в събота криминално проявен и осъждан мъж от Варна е проникнал с взлом в медицински помещения в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Подаден е сигнал към полицията, като екипите се отзовават мигновено и чрез навременното им съдействие самоличността на извършителя е установена, и по-късно той е задържан, съобщи за БТА изпълнителният директор на болницата д-р Станимир Георгиев.

Той е установен като извършител на серия увреждания в град Разград. 

В ранните часове на 20 септември, през вътрешен коридор на Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград, мъжът достига до Отделението за трансфузионна хематология и взломява три врати. 

След това по улица „Иван Вазов“ пред Медицински център разбива вендинг автомат и прибира наличните монети. Прави опит да разбие втора вендинг машина на улица „Бели Лом“, след което стига до сградата на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – офис Разград и счупва прозорец, за да проникне във вътрешността.

Нарушителят е задържан в Районното управление на полицията в Разград. По случая се води разследване за извършено престъпление, допълниха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
разград болница взлом криминално проявен
