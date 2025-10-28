България

Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

Позицията идва, след като министърът на културата публикува изявление, че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница

28 октомври 2025, 10:58
Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал
Източник: Официален Facebook профил на Делян Георгиев

К метът на район "Изгрев" Делян Георгиев съобщи в публикация във Facebook, че проверката на дейността на театралната школа "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", намираща се в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936", чиито преподавател - актьорът Росен Белов, беше забъркан в публичен скандал, "ще продължи до края".

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Позицията идва, след като министърът на културата Мариан Бачев публикува изявление във Facebook, че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница.

"Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа той. Бачев подчерта, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на читалището.

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

В публикацията на кмета на район Изгрев от вторник пише още: "Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия".

"За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му - представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет, а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам. Като български кмет няма да позволя нашата община да си "затвори очите" и да се "свие в черупката си" от действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната. Моите съкварталци са ми гласували мажоритарно доверие, за да отстоявам интересите на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", да съблюдавам законите на Република България и да бъда гарант за тяхното спазване. Нищо и никой не може да ме принуди да не го правя и да не спазя обещанието си. Затова, проверки ще има както винаги досега, откакто аз съм кмет на район "Изгрев", пише още кметът.

Министърът на културата Мариан Бачев: Росен Белов не е бил съдружник в театралната фондация

"Интересно е как министърът, който "няма нищо общо" (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район "Изгрев" на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов... общината ще направи проверка на дейността ѝ в читалището и правните основания за помещаването ѝ там, нещо за което законодателят ми е вменил права пряко да отговарям. Не виждам какво лошо има в това, ако човек е сигурен, че всичко му е "по закон", посочва още кметът на района.

Той е категоричен, че администрацията си върши работата според нейните правомощия.

Георгиев отправя и апел към премиера да обърне внимание на казуса и да вземе необходимите мерки за разрешаването му.

Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари" – кризата между САЩ и Венецуела

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа" - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Какво могат C2X колите, от които Volkswagen вече направи 2 млн. броя

Силно земетресение удари Турция
Преди 13 часа
Силно земетресение удари Турция

Преди 13 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Преди 16 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 16 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Преди 14 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Преди 17 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 17 часа

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

България Преди 14 минути

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS
Преди 14 минути

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

Любопитно Преди 14 минути

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

Енергийният министър: Горивата са подсигурени, можем да покрием месеци напред

България Преди 58 минути

Планът, свързан със сигурността на доставките, е задействан, заяви Жечо Станков

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Любопитно Преди 1 час

Пробиотиците могат да помогнат за поддържането на вагиналния микробиом

Айзак Хемпстед Райт

Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт, който играе Бран Старк потвърди, че се е оженил

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Свят Преди 1 час

Будапеща иска да укрепи политическите си съюзи в Брюксел, заяви политическият директор на Виктор Орбан

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

България Преди 1 час

Тя го е прибрала от Първо районно управление

Меки стъпала. Твърди стъпки.
Преди 1 час

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Малките неща Преди 1 час

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 1 час

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

България Преди 1 час

Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Свят Преди 1 час

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

Принц Андрю

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Любопитно Преди 1 час

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон

<p>Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора</p>

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Свят Преди 2 часа

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

<p>Паника в небето: Пътник наръга двама тийнейджъри с вилица и удари&nbsp;жена</p>

Паника в небето: Пътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена

Свят Преди 2 часа

Самолетът кацна аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, а нападателят беше задържан

<p>Албанският AI министър Диела&nbsp;е &quot;бременна&quot; с 83 деца&nbsp;</p>

Албанският премиер обяви: AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

Свят Преди 2 часа

Диела беше създадена с цел да подпомага борбата с корупцията в Албания

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 2 часа

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

