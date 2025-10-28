Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

К метът на район "Изгрев" Делян Георгиев съобщи в публикация във Facebook, че проверката на дейността на театралната школа "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", намираща се в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936", чиито преподавател - актьорът Росен Белов, беше забъркан в публичен скандал, "ще продължи до края".

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Позицията идва, след като министърът на културата Мариан Бачев публикува изявление във Facebook, че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница.

"Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", написа той. Бачев подчерта, че в подкрепа на дейността на школата, родителите на децата, участващи в нея, са написали официално писмо до Делян Георгиев, както и до председателя и секретаря на читалището.

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

В публикацията на кмета на район Изгрев от вторник пише още: "Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия".

"За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му - представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет, а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам. Като български кмет няма да позволя нашата община да си "затвори очите" и да се "свие в черупката си" от действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната. Моите съкварталци са ми гласували мажоритарно доверие, за да отстоявам интересите на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", да съблюдавам законите на Република България и да бъда гарант за тяхното спазване. Нищо и никой не може да ме принуди да не го правя и да не спазя обещанието си. Затова, проверки ще има както винаги досега, откакто аз съм кмет на район "Изгрев", пише още кметът.

Министърът на културата Мариан Бачев: Росен Белов не е бил съдружник в театралната фондация

"Интересно е как министърът, който "няма нищо общо" (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район "Изгрев" на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов... общината ще направи проверка на дейността ѝ в читалището и правните основания за помещаването ѝ там, нещо за което законодателят ми е вменил права пряко да отговарям. Не виждам какво лошо има в това, ако човек е сигурен, че всичко му е "по закон", посочва още кметът на района.

Той е категоричен, че администрацията си върши работата според нейните правомощия.

Георгиев отправя и апел към премиера да обърне внимание на казуса и да вземе необходимите мерки за разрешаването му.