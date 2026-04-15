БНБ очаква ускоряване на инфлацията тази година

Г одишната инфлация в България ще се ускори до 4% в края на 2026 г., а реалният растеж на БВП ще се забави.

Това сочи базисният сценарий на БНБ в „Икономически преглед“, който представя анализ на основните тенденции в българската икономика.

Според базисния сценарий реалният растеж на БВП постепенно ще се забави през прогнозния период от 3.0% през 2026 г. до 2.8% през 2028 г. Годишната инфлация ще се ускори до 4.0% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 3.7% през 2026 г. и на 3.2% през 2027 г. и 2028 г.

С оглед на повишената несигурност, произтичаща от военния конфликт в Близкия изток, базисният сценарий на прогнозата на БНБ е допълнен с два неблагоприятни сценария, чиято цел е да илюстрират възможните макроикономически ефекти при реализиране на различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки.

В неблагоприятния сценарий средногодишната инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий съответно с 0.7 процентни пункта през 2026 г., с 1.4 процентни пункта през 2027 г. и с 0.6 процентни пункта през 2028 г., докато при силно неблагоприятния сценарий общата инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий с 1.2 процентни пункта през 2026 г., с 3.4 процентни пункта през 2027 г. и с 2.3 процентни пункта през 2028 г.