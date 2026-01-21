България

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Инцидентът се е случил минути след 7.00 часа под Моста на влюбените при НДК, на булевард „България“

21 януари 2026, 09:03
Източник: БГНЕС

К атастрофа между два автомобила – служебен джип на Столична община и друга кола стана на ключово кръстовище в София в сряда сутрин.

Инцидентът се е случил минути след 7.00 часа под Моста на влюбените при НДК, на булевард „България“.

Служебният автомобил на общината е със смачката броня. На място има екип на полицията.

За щастие няма тежко пострадали. Водачът на леката кола е млада жена, тя също не е пострадала. По автомобила ѝ са нанесени единствено материални щети.

На място се прави оглед и се изясняват причините за инцидента.

Около 8.00 часа в района се образува задръстване заради наближаващия пиков час, в който софиянци карат децата си на детска градина, училище и се отправят към работните си места.

