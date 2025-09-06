България

Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

По първоначални данни има пострадали

6 септември 2025, 11:08
Източник: iStock/Guliver Images

Д вижението по път I-1 София – Перник в района на Владая се осъществява в две ленти в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от „Пътна полиция“, допълват от пътната агенция.

Катастрофата е станала в 9:30 ч. тази сутрин в района на жп гара Владая. Пътният инцидент е между два леки автомобила.

По първоначални данни има пострадали,

които са контактни, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. 

Източник: БТА/Маргарита Колева    
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

