Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

Д вижението по път I-1 София – Перник в района на Владая се осъществява в две ленти в посока Перник поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът в посока София се осъществява по обходен маршрут през Владая.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването в района се регулира от „Пътна полиция“, допълват от пътната агенция.

Катастрофата е станала в 9:30 ч. тази сутрин в района на жп гара Владая. Пътният инцидент е между два леки автомобила.

По първоначални данни има пострадали,

които са контактни, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.