България

Камион блъсна дете в Пловдивско, то е в критично състояние

Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа

9 юни 2026, 13:47
Камион блъсна дете в Пловдивско, то е в критично състояние
Източник: БТА

Д ете е в критично състояние след пътен инцидент, станал вчера в град Лъки, съобщиха от ОД на МВР в Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден около 13:35 часа. По първоначални данни при все още неизяснени обстоятелства малолетен велосипедист внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил в товарен автомобил.

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При сблъсъка детето получило тежки травми и е настанено за лечение в болница в Пловдив, където лекарите се борят за живота му.

Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Източник: nova.bg    
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