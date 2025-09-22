Какво ще бъде времето в първия ден от есента

През нощта ще бъде ясно, а в празничния понеделник – слънчево. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – между 26 и 31 градуса. В София минималната температура ще е около 11 градуса, а максималната ще е около 28 градуса. Атмосферното налягане още ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 19 ч. и 24 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 10 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 43 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Фаза на Луната:един ден след новолуние.

Във вторник

ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, а минималните – между 10 и 15 градуса.

В сряда

ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.