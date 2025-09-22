България

Какво ще бъде времето в първия ден от есента

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

22 септември 2025, 07:00
Какво ще бъде времето в първия ден от есента
Източник: iStock/GettyImages

През нощта ще бъде ясно, а в празничния понеделник – слънчево. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – между 26 и 31 градуса. В София минималната температура ще е около 11 градуса, а максималната ще е около 28 градуса. Атмосферното налягане още ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 19 ч. и 24 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 10 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 43 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Фаза на Луната:един ден след новолуние.

Във вторник

ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, а минималните – между 10 и 15 градуса.

В сряда

ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Какво ще бъде времето в първия ден от есента

Какво ще бъде времето в първия ден от есента

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Родителите на загиналото 8-годишно дете в Несебър: Това е престъпление, не нелеп инцидент

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Фон дер Лайен отрича заплаха от трета световна война

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

pariteni.bg
Най-великите автомобилни реклами

Най-великите автомобилни реклами

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 дни

Виц на деня

– Защо пиете толкова ракия? – Докторът ми каза да стоя далеч от болестите. А спиртът дезинфекцира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Технологии Преди 1 час

Космическият кораб скоро ще трябва да лети над населени места

Макрон постави условие за откриването на френско посолство в Палестина

Макрон постави условие за откриването на френско посолство в Палестина

Свят Преди 8 часа

Ходът предизвика силно недоволство от страна на Израел, който е поставен под голям международен натиск

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Катастрофа с камион в Солун, българин е задържан

Свят Преди 9 часа

Заедно със сънародника ни има още трима обвиняеми по случая

<p>Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство</p>

Премиерът Желязков: За зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство

България Преди 10 часа

Той отбеляза, че правителството е сложна коалиция и посочи, че партиите в нея са основно лидерски

<p>Нетаняху: Това е &quot;огромна награда за тероризма&quot;</p>

Нетаняху остро реагира на признаването на Палестина от Великобританияр Канада и Австралия

Свят Преди 10 часа

Нетаняху каза, че отговорът на Израел ще бъде обявен, когато се върне от САЩ

<p>САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия</p>

Тръмп е категоричен: САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

България Преди 11 часа

"Това не ни харесва", добави американският лидер

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

Забрана на телефони в училище - 5 са възможностите за съхранението им

България Преди 11 часа

Това каза Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

"Хамас": Признаването на палестинската държава е "победа" за палестинците

Свят Преди 11 часа

Великобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Скърб, обвинения и ключов момент за консервативното движение, основано от Чарли Кърк

Свят Преди 12 часа

Неговата кончина на 31-годишна възраст е мобилизирала последователите му около консервативните му възгледи и християнската му вяра

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

"Грийнпийс" с акция срещу нови сондажи за нефт и газ в Черно море

България Преди 12 часа

Активистите настояха правителствата на Румъния и България да не финансират нови проекти за добив на нефт и газ и да въведат забрани за бъдещи сондажи

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Началникът на германския Бундесвер призова за нови оръжейни системи срещу дронове

Свят Преди 12 часа

Ген. Бройер призова рисковете за хората и потенциалните материални щети да се вземат предвид при разполагането на оръжия

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

Любопитно Преди 13 часа

Сред останките са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори

<p>Израел с първа реакция след признаването на Палестина от Великобритания, Канада и Австралия</p>

Израел: Признаването на Палестина "не е нищо друго освен поощрение" за "Хамас"

Свят Преди 13 часа

Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика"

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Каква е причината за катастрофалния срив в мрежата на мобилен оператор в Австралия

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е продължил около 13 часа – от 0:30 ч. местно време в четвъртък до 13:30 ч. същия ден

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Любопитно Преди 14 часа

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

<p>Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН</p>

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

България Преди 14 часа

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Първите дни на есента - в плен на лятото

sinoptik.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 22 - 28 септември: Успехът зависи от умението да се фокусирате!

Edna.bg

Гевречета от кайма

Edna.bg

Арда и Черно море в директен сблъсък за позиции в efbet Лига

Gong.bg

България атакува 1/4-финалите на Световното първенство срещу Португалия

Gong.bg

117 години независима България!

Nova.bg

Първите дни на есента - в плен на лятото

Nova.bg