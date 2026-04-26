Какво е състоянието на ранените в тежката катастрофа на Е-70

П острадалите в тежката катастрофа, в която загина моторист, на главен път Е-70 са в болница с различни наранявания, но без опасност за живота. Припомняме, че пътният инцидент стана вчера около 9 ч. в участъка между Цар Калоян и Русе, в района на рибарниците.

Лек автомобил, управляван от 19-годишен младеж от Попово, поднася на десен завой и навлиза в лентата за насрещно движение. В този момент по пътя се движат три мотоциклета от Русе към Разград. Първите два успяват да заобикалят автомобила, но третият, управляван от 38-годишен румънец, се удря в него. Мотористът загива на място.

Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

В автомобила се блъска и лек автомобил, шофиран от 48-годишен мъж от Русе, който се движел след мотористите. В колата са пътували още 54-годишната му съпруга, 34-годишната им дъщеря и 10-годишният им внук. Всички са откарани в разградската болница с различни наранявания, без опасност за живота. В болницата е откаран и шофьорът на първата кола с комоцио, без опасност за живота.

Пробите на всички шофьори – участници в произшествието, за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, допълват от ОД на МВР в Разград.

Образувано е досъдебно производство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.