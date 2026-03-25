Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

В клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ бе извършена успешна алогенна костномозъчна трансплантация на малката Михаела, която през ноември беше диагностицирана със свръхвисокобройна левкемия.

В най-критичния момент за живота ѝ спешна помощ оказаха лекарите от Клиниката по детска хематология и онкология, заедно с реаниматорите от Интензивното отделение на СБАЛДБ „Проф. И. Митев“, в лицето на д-р Благомир Здравков.

Донор на костния мозък стана 4-годишното братче на Михаела. Процедурата по вземането и трансплантирането на стволовите клетки премина успешно, а в момента и двете деца се чувстват добре.

„Сега предстои най-важната фаза – новият здрав костен мозък да започне да функционира, което очакваме да се случи в следващите 30–40 дни“, обясни началникът на клиниката доц. д-р Боряна Аврамова.

При алогенните трансплантации донорът на стволови клетки е друг човек – близък родственик като брат, сестра, майка или баща, или нефамилен донор от Международния донорен регистър. Този тип трансплантации са по-сложни от автоложните, при които пациентът получава собствени клетки, но са единственият метод за пълно излекуване на деца с остро протичащи онкологични заболявания или при рецидив.