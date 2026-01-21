Прокуратурата се зае с побоя над координатора на „Величие“ в Гоце Делчев, има задържан

С игнал за побой над 37-годишен мъж от село Борово в местността „Мантаря“, землище на селото, в община Гоце Делчев е получен около 10:17 ч. във вторник (20 януари), съобщиха Областната дирекция на МВР в Благоевград. Пострадалият е настанен за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение "Иван Скендеров" в Гоце Делчев.

"Величие" съобщи за побой: Ще те убием. Да го удавим в канала!

По данни на лечебното заведение мъжът е с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и с разкъсно-контузни рани в областта на главата.

От работещите по случая полицейски служители, със заповед за задържане до 24 часа, като съпричастен за извършеното деяние е задържан 49-годишен мъж от Гоце Делчев.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава, посочиха от полицията.

Във връзка с инцидента от пресцентъра на партия „Величие“ съобщиха, че са изпратили сигнал до Районната прокуратура в Гоце Делчев, Окръжната прокуратура в Благоевград, главния прокурор, министъра на вътрешните работи в оставка и председателя на Народното събрание за посегателство спрямо инж. Станислав Жулев – член и официален координатор на партията за Гоце Делчев.

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

От партията информират, че според подадения от тях сигнал мъжът е бил нападнат с дървени пръти, като са му отправени преки смъртни заплахи и има данни за опит за тежко престъпление срещу личността. От „Величие“ допълват, че според тях случаят има институционален и политически контекст и настояват за извършване на процесуално-следствени действия, установяване и привличане към наказателна отговорност на извършителите и предприемане на мерки за защита на пострадалия и неговото семейство.

По-рано днес от "Величие" излязоха с декларация в парламента заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев.