Янкулов поиска ВАС да сезира Съда на ЕС за "вечния' мандат на и.ф. главен прокурор

С лужебният министър на правосъдието Андрей Янкулов отправя изрично искане до Върховния административен съд (ВАС) да отнесе въпроса за мандата на временно изпълняващият функциите главен прокурор за решаване до Съда в Люксембург чрез преюдициално запитване от гледна точка съответствие и с правото на Съюза. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

С депозираната на 24 март жалба до ВАС срещу отказа на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор, различен от Борислав Сарафов, министърът на правосъдието Андрей Янкулов поддържа аргументите си от заседанието на 11 март, че тълкуването на колегията създава държавен орган с потенциално вечен временен мандат, което е конституционно нетърпимо, се казва още в прессъобщението.

Според Янкулов доводите на членовете на прокурорската колегия, че преди вече близо три години, през юни 2023 г., са назначили със стабилен административен акт Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор до избор на титуляр и този въпрос не може да бъде преразгледан, освен на изрични законови основания, превръща временната длъжност в постоянна, без ясно определен срок за заемане. Такава длъжност обаче не може да съществува в една правова държава, в която се спазва принципът на мандатност при упражняване на публичните функции.

В жалбата си Янкулов посочва още, че Прокурорската колегия не е компетентна по въпроса и следва решението да бъде взето от Пленума на ВСС.

На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до днес, 25 март.