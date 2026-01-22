Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

Б ургас обявява грипна епидемия от четвъртък (22 януари) до следващия четвъртък (30 януари) включително. Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях.

Учениците преминават в дистанционна форма на обучение.

Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Ограничават се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Грипна епидемия вече беше обявена в областите Варна и Добрич. Сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.

Към 20 януари по данни на Министерството на здравеопазването най-често засегнати от грип и ОРЗ са децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 г. с 6 108,88 заболели на 100 000 души население.