“Кокаинов запой”, бракониерство, сексуален трафик: Кралските особи тревожат европейските лидери

В сички семейства имат проблеми - и кралските особи не правят изключение.

Това беше посланието на норвежкия министър-председател Йонас Гахр Стрьоре миналата седмица, когато го попитаха за скандала, обхванал сина на норвежката престолонаследничка Мариус Борг Хьоби, който призна, че е нападнал приятелката си по време на “кокаинов запой”.

„Норвежкото кралско семейство трябва да следва ясни правила, което се отнася и за доста други семейства в Норвегия“, каза министър-председателят.

Въпреки това не всички семейства имат конституционно закрепена роля и живеят в разкошни дворци, финансирани от държавния бюджет.

Макар че повечето европейски монархии са премахнати след Първата и Втората световна война, има 12, които успяват да се задържат, макар и след като са принудени да се откажат от по-голямата част от политическата си власт.

Това са Дания, Норвегия, Швеция, Обединеното кралство, Испания, Нидерландия и Белгия, както и княжествата Андора, Лихтенщайн и Монако, Великото херцогство Люксембург и Ватикана - теократична абсолютна монархия.

Има и кралски династии, които са изгубили трона си, но са запазили полулегитимна церемониална роля, като тези в Румъния и Черна гора, или поне известно обществено очарование, като в Гърция.

Резултатът е, че и днес континентът е пълен с кралски особи, които често се ползват с огромно влияние и известност - и чиито лудории, когато се провалят, причиняват безкрайно много огорчения на техните правителства.

Prince Harry is not the only petulant royal spare, as Prince Laurent of Belgium could give him a run for his money. Laurent also thinks that he is stigmatized because there is a "will to harm me and harm everyone who supports me." Sounds familiar, right?https://t.co/9zDz35CdUz — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) May 23, 2024

През 2011 г. известният с непокорството си белгийски принц Лоран получи порицание от министър-председателя Ив Летерм, след като направи неразрешено пътуване до ДР Конго, а Летерм заплаши да отнеме надбавката на принца.

В крайна сметка надбавката му беше намалена през 2018 г. от тогавашния белгийски министър-председател Шарл Мишел като наказание, след като принцът присъства на събитие на китайското посолство във военноморска униформа, без да получи разрешение от белгийското външно министерство.

Кейт Мидълтън "никога няма да прости" на Меган Маркъл за "предателството" ѝ

„Монархията винаги е била съпътствана от скандали“, казва Робърт Олдрич, почетен професор по европейска история в университета в Сидни. „Скандалите наистина могат да отслабят и дори да застрашат монархиите“, категоричен е той.

Историческа криза в норвежкото кралско семейство: Обвинения в домашно насилие срещу доведен син

Това се оказа вярно в случая с испанския крал Хуан Карлос I, който абдикира през 2014 г. и се отправи в изгнание след куп гафове, включително скандално сафари с любовницата си в Ботсвана, на което гордо позира за снимка с пушка до мъртъв слон, както и обвинения в корупционни финансови сделки.

Поведението на бившия монарх предизвика политическа буря, а протестиращите излязоха по улиците с призиви за конституционна реформа. През 2020 г. министър-председателят Педро Санчес застана на страната на критиците на краля, като определи обвиненията срещу него като „обезпокоителни“ и „тревожни“.

Това не е последният скандал, с който се сблъсква испанската монархия. По-късно най-малката дъщеря на краля, принцеса Кристина, е подведена под отговорност за укриване на данъци заедно със съпруга си и е лишена от титлата си. Когато обвиненията бяха обявени за първи път, тогавашният министър-председател Мариано Рахой защити принцесата, заявявайки, че тя е невинна. През 2017 г. тя беше оправдана.

Three Kings: King Constantine II of the Hellenes, King Charles III of the United Kingdom and King Juan Carlos I of Spain.#greekroyalfamily#KingCharlesIII pic.twitter.com/MdBx1qxkxG — Greeksburg (@Greeksburg) April 30, 2024

В Обединеното кралство облакът от позор около една скандална кралска особа затрупа няколко министър-председатели.

Когато през 2011 г. принц Андрю за пръв път се сблъска с проверки заради приятелството си с осъдения за сексуално престъпление Джефри Епщайн, той работеше като търговски пратеник на британското правителство. Тогавашният премиер Дейвид Камерън беше принуден да се намеси в негова защита на фона на призивите за уволнението му - въпреки че след обществения натиск принц Андрю все пак се оттегли.

След като години по-късно се появи повече информация за отношенията на принца с Епщайн, включително твърдения (които принц Андрю отдавна отрича), че е имал сексуален контакт с тийнейджърка, която твърди, че е била жертва на трафик от Епщайн и обкръжението му, тогавашният министър-председател Борис Джонсън беше принуден да се намеси.

През 2020 г. Джонсън отрече правителството му да е било сезирано от американски прокурори, разследващи принца, и настоя, че обвиненията срещу принц Андрю в крайна сметка са въпрос на кралското семейство, а не на неговото правителство. А през 2022 г. неговото министерство на финансите отрече, че публични средства са били използвани при уреждането на спора между принц Андрю и предполагаемата жертва на сексуален трафик.

Дотогава принцът до голяма степен беше изчезнал от обществения живот. „Кралските семейства имат тактика за свеждане до минимум на скандалите - тези, които са създали скандал, са изместени от светлината на прожекторите“, казва Олдрич.

This picture will go down in history for all the wrong reasons. John Mappin in the far left is directly connected to Jeffrey Epstein. His friend was already taken down for Child Sex Abuse crimes that many of you know from Hollywood. Do you remember former actor Jeffrey Jones?… pic.twitter.com/Qm7NuDBSs0 — Ariel (@Prolotario1) August 21, 2024

Румънското правителство прекара години в издирване на своя принц беглец из цяла Европа. Румънският принц Павел, внук на предпоследния крал на страната Карол II, беше осъден от румънските власти през 2020 г. за участие в заговор за незаконно отнемане на стари кралски земи, принадлежали на неговия прародител.

Миналия месец румънските власти изпратиха делегация от официални лица в Малта, където принцът беше заловен и арестуван, за да настояват за екстрадирането му в Румъния. Миналата седмица обаче малтийският съд отказа да го предаде, позовавайки се на нехуманните условия в румънските затвори. Румънският министър на правосъдието Алина-Стефания Горгиу нарече решението „възмутително“.

Wanted Romanian Prince Paul-Philippe was detained during an event of the Knights of Malta. The 75-year-old prince was convicted of corruption and sentenced to almost 3.5 years for illegally seizing land formerly belonging to the Royal Family before they were nationalised. pic.twitter.com/3Wbk70OiMv — Firstpost (@firstpost) April 30, 2024

В Нидерландия „сравнително малко“ скандали са сполетели кралското семейство през последните 50 години, заяви Пол Бовенд, професор по конституционно право в университета „Радбуд“.

Забележително изключение беше срещата на срещата на върха на Г-20 в Япония през 2019 г. между кралица Максима и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, който беше изправен пред международно недоволство заради убийството от саудитски прислужници на журналиста Джамал Хашоги.

„Нейната среща доведе до много критики в долната камара на парламента“, каза Бовенд. Докладчикът на ООН също упрекна кралицата, че не е повдигнала въпроса за убийството на Хашоги по време на срещата.

Тогавашният министър-председател на Холандия Марк Рюте побърза да защити кралицата, като заяви, че Нидерландия вече е изразила по друг начин отвращението си за убийството на Хашоги .

„Хората, които се занимават с връзки с обществеността, адвокатите и финансистите на кралските семейства могат да се борят със скандала. Така че в дългосрочен план династиите могат да бъдат забележително устойчиви“, каза Олдрич.

* Във видеото: 5 нелепи PR скандала с британското кралското семейство

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase