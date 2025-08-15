България

Голяма Богородица – денят на закрилата и чудото

Хиляди българи празнуват имен ден днес

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 август 2025, 06:23
Голяма Богородица – денят на закрилата и чудото
Успение на Пресвета Богородица   
Източник: iStock/GettyImages

Н а 15 август православните християни почитат Успение на Пресвета Богородица – денят, в който, според преданието, Божията майка напуска земния свят и се преселва при своя Син. Това е един от Дванадесетте велики празника в православния календар и има особено място в сърцето на вярващите.

  • Християнската история

Според Свещеното предание, малко преди края на земния си път, Богородица била известена от архангел Гавриил, че след три дни ще се представи пред Господ. Тя пожелала да види апостолите още веднъж, и по чудо те били пренесени от различни кътчета на света в Йерусалим.

На третия ден, заобиколена от апостолите, Богородица предала душата си в ръцете на Христос. Тялото ѝ било положено в Гетсиманската градина, но когато след три дни гробът бил отворен, той се оказал празен – знак, че Богородица е възкресена и взета на небето с тяло и душа. Това чудо е основата на православното учение за възнесението на Божията майка.

  • Църковни обичаи

Празникът е предшестван от двуседмичен Богородичен пост (1–14 август), време за духовно пречистване и молитва. На самия ден във всички православни храмове се служи тържествена света литургия, а иконата на Успението, изобразяваща апостолите около одъра на Богородица, се изнася за поклонение.

Християните се молят за закрилата на Божията майка, особено жените и майките, защото тя е покровителка на семейството, майчинството и децата.

  • Народни вярвания и обреди в България

В българската традиция празникът е известен още като Голяма Богородица. Денят е свързан с особено почитание към жените и майките.

Семейни трапези: В много села се правят общоселски курбани и сборове.

Покровителка на майките: Смята се, че Богородица закриля бременните и младите майки. Жените се молят пред иконата ѝ за здраве и лесно раждане.

Поверия за плодородие: Вярва се, че ако в този ден вали дъжд, есента ще бъде плодородна.

Забрани: Според народните вярвания, на Голяма Богородица не се работи на полето, не се пере и не се шие – за да не се разгневи светицата.

  • Легенди и предания

Народните легенди често преплитат християнския образ на Божията майка с древни вярвания. На места в Родопите и Пирин се разказва, че Богородица е „Госпожата на земята“, която бди над реколтата и пази дома от зло. В други предания тя е представена като покровителка на моряците и рибарите – неслучайно в много крайморски селища в нейна чест се организират празници и пускане на венци в морето.

В някои райони вярват, че ако човек тръгне на път на този ден, Богородица ще го закриля и няма да му се случи зло.

  • Имен ден

На 15 август празнуват хиляди българи с имена като Мария, Мариана, Марин, Марио, Мариела, Мариян. По храмове и манастири, посветени на Божията майка – като Бачковския манастир и Троянския манастир, се стичат хиляди поклонници. Това е ден на духовна радост, семеен сбор и общностно сплотяване.

Редактор: Надежда Неменски
църква празник Успение Богородично имен ден
