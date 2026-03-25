България

Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

Ударили са се тир и лек автомобил

25 март 2026, 09:49
Източник: БТА

М ъж на 21 години е загинал при катастрофа между тир и лек автомобил край Садово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Загиналият е бил пътник в лекия автомобил. Смъртта му е констатирана на място от пристигналия медицински екип. 20-годишният шофьор на колата няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация. В болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, който е на 15 години. Зад волана на тежкотоварния камион е бил 32-годишен мъж.

Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, като са дадени и кръвни проби за химически анализ. На мястото на инцидента е извършен оглед.

Причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват в рамките на образуваното досъдебно производство в РУ-Асеновград.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

