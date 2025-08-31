България

От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд

Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават

31 август 2025, 18:24
От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-високите температури през септември у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10 градуса. По-високи ще се температурите по Черноморието, а по високите полета на Западна България, в отделни дни през втората половина на месеца, ще са по-ниски. Това съобщи Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през септември в страната.

По думите ѝ тази година през септември у нас се очаква средните месечни температури да бъдат около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 17 и 20 градуса, а за планините - между 3 и 10 градуса. 

Източник: НИМХ/БАН
  • Валежите през септември ще са около и под нормата

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 литра на квадратен метър, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 литра на квадратен метър.

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто - над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове. 

Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4 септември, към 7 септември и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.

  • През второто и третото десетдневие се очаква времето да е слънчево и с температури над нормите

Впоследствие, до края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и с много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и с температури по-близки до климатичните норми, ще има към 18-20 септември и към 23-25 септември, прогнозира синоптикът Марияна Попова.

Източник: Димитрина Ветова/БТА/НИМХ    
