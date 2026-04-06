Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

П рокурор Емилия Русинова изрази лична позиция относно твърденията, че е пътувала в един автомобил с Петьо Петров - Еврото.

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Ето какво гласи текстът ѝ, без редакторска намеса:

През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията , че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите".

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления.

