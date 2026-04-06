Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

С пециализиран екип от батальона за защита на силите в Стара Загора, от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада проучи, транспортира и унищожи силно корозирал 76,2-мм кумулативен невъртящ се снаряд с взривател. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Боеприпасът е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово, област Стара Загора.

Военнослужещите действаха под ръководството на капитан Иван Панайотов, посочват от ведомството.

Обезвреждането на снаряда е извършено на учебния център „Люляк“ при спазване на мерките за безопасност.

Специализираният екип е задействан по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

При друг случай в началото на месеца военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас, открит в района на град Сливница.