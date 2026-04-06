България

Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора

Той е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово

6 април 2026, 10:52
С пециализиран екип от батальона за защита на силите в Стара Загора, от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада проучи, транспортира и унищожи силно корозирал 76,2-мм кумулативен невъртящ се снаряд с взривател. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Боеприпасът е намерен в събота при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово, област Стара Загора.

Военнослужещите действаха под ръководството на капитан Иван Панайотов, посочват от ведомството.

Обезвреждането на снаряда е извършено на учебния център „Люляк“ при спазване на мерките за безопасност.

Специализираният екип е задействан по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

При друг случай в началото на месеца военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас, открит в района на град Сливница.

Източник: БТА/Петра Куртева      
Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

Рекорден бюджетен дефицит: Хазната се пропука с 1,5 млрд. евро – най-лош резултат от 15 години

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
„Отговорни на пътя“, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 3 часа
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 5 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 3 часа
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 5 часа
Последни новини

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

Оперираха по спешност в "Пирогов" един от състезателите ни по борба

България Преди 4 минути

Момчето, състезател на ЦСКА, е получило сериозна травма на шийните прешлени

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

България Преди 11 минути

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

Безумие в София: Шофьор кара в насрещното на бул. „България“, размина се на косъм от трагедия (ВИДЕО)

България Преди 26 минути

Кадри от натоварения булевард „България“ показват кола, движеща се срещу трафика. Видеото с безразсъдното шофиране предизвика гняв в мрежата и призиви към КАТ за незабавна идентификация и сурово наказание на нарушителя

<p>Лиса Кудроу: Наричаха ме шестия Приятел</p>

Лиса Кудроу: Никой не го беше грижа за мен, наричаха ме шестия Приятел

Любопитно Преди 27 минути

Актрисата, изиграла култовата Фийби Бюфе, разкрива откровено, че в началото на кариерата си е била подценявана от индустрията и дори от собствените си агенти

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

Емилия Русинова с лична позиция относно твърденията, че е пътувала с Пепи Еврото

България Преди 32 минути

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Кои са най-големите лъжци сред зодиите – класация

Любопитно Преди 49 минути

Астролозите са съставили класация на най-честните зодиакални знаци, а резултатите може да променят начина, по който виждате любимите си хора

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Тайният двигател зад стила на Кейт Мидълтън: Наташа Арчър и краят на една ера

Любопитно Преди 1 час

След 15 години вярна служба, личната асистентка на принца и принцесата на Уелс, Наташа Арчър, разкрива подробности за работата си в кралския двор

<p>&bdquo;Отговорни на пътя&ldquo;, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)</p>

„Отговорни на пътя“, еп. 2: Спиране в критична ситуация (ВИДЕО)

Технологии Преди 1 час

Ще направим демонстрация на спиране с различни скорости и едновременно с това избягване на препятствие, упражнение, в което мнозина водачи се фокусират само върху препятствието на пътя

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Свят Преди 1 час

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември

,

Кървава седмица в САЩ: Осем загинали при зрелищни полицейски гонки

Свят Преди 1 час

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

България Преди 1 час

На фона на напрежението в Близкия изток и динамиката на енергийните пазари, много хора се питат дали могат да се откажат от вече платена почивка без санкции

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

БЛС иска спешна актуализация на цените на медицинските дейности

България Преди 1 час

"Системата на здравеопазването е на ръба", посочват от съсловието в позиция до медиите

„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

„Женени от пръв поглед“: Кажи „Да“ на любовта и позволи тя да те открие

Любопитно Преди 1 час

Кастингът за любовното риалити на NOVA е отворен

Снимката е илюстративна

Кон нахапа и рани тежко жена, полицията започна разследване

България Преди 2 часа

Драма във Великотърновско: 43-годишна жена е в болница с фрактури и рани, след като беше нападната от кон. МВР разследва инцидента, докато собственикът на животното дава показания за случилото се в събота сутрин

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Свят Преди 2 часа

Археолози в Израел откриха 2100-годишен оловен "куршум" за прашка с неочакван надпис: „Научи си урока!“. Находката разкрива саркастичния хумор на античните воини, които изпращали смъртоносни подигравки към врага директно от крепостните стени

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

Свят Преди 2 часа

С 10 евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите

Всичко от днес

От мрежата

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Снежна Цветница: Марта Вачкова танцува в планината

Edna.bg

Тайната на красивата кожа - ДНК от сьомга, оризов екстракт и витамини

Edna.bg

Гаджето на Белингам се пусна по мрежа, защото е топло

Gong.bg

Официално: обявиха контрола на България

Gong.bg

Емилия Русинова: Непроверени твърдения по мой адрес целят да ме дискредитират

Nova.bg

Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев

Nova.bg