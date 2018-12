Вацлав Трунец от чешкото село Котовице украси дома и градината си с 27 км светещи гирлянди, съобщи Ройтерс.

В украсата има рождествена сцена, животни, каляски, снежни човеци.

За нея Трунец използва и рекордните 55 274 електрически крушки и светодиоди, както и 304 трансформатора.

Разделена е на 330 части, които се контролират с компютър.

Трунец започва да украсява дома си преди 17 години. Тогава използва 200 лампички. Постоянно увеличава броя им.

"Защо започнах? Вдъхнових се от американски филми, но не използвах тяхната украса, а останах верен на традициите в Чехия - каза Трунец. - Затова и няма да видите Дядо Коледа, северни елени или звезди".

