Две катастрофи в Хасковско, дете и мъж са с опасност за живота

Д ете на 4 години е с опасност за живота, след тежка катастрофа, станала на пътя между хасковските села Узунджово и Александрово.

Произшествието е станало в неделя около 16:05 часа, когато автомобил, управляван от 58-годишен мъж от село Каснаково, е излязъл извън пътното платно. По първоначална информация водачът е загубил контрол над автомобила, който е напуснал пътя вдясно по посоката на движение, паднал е в канавка и се е преобърнал.

При катастрофата най-тежко е пострадало 4-годишно момче, което е транспортирано по спешност в УМБАЛ в Пловдив с опасност за живота. В автомобила са пътували още 37-годишна жена и 5-годишно момиче. Те са настанени за лечение в болницата в Хасково с по-леки наранявания, предаде NOVA.

Водачът е бил прегледан и освободен за домашно лечение. Пробата му за алкохол е отчела 0,79 промила в издишания въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

Втора катастрофа с двама пострадали

Около час по-късно е регистриран още един пътен инцидент на пътя между Димитровград и село Черногорово.

68-годишен мъж от Стара Загора, управляващ автомобил, е предприел маневра за изпреварване и се е ударил челно в насрещно движеща се кола, шофирана от 53-годишен гражданин на Димитровград.

В резултат на сблъсъка първият автомобил е излязъл от платното. И двамата водачи са пострадали. Шофьорът от Стара Загора е настанен в болницата в Хасково с опасност за живота. Димитровградчанинът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.