Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община

Това са Георги Клисурски и Стефан Дъров

9 септември 2025, 10:15
Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община
Източник: БТА

С читано от 10 септември към екипа на Столичната община се присъединяват двама нови заместник-кметове. На мястото на напусналия Иван Василев финансите и здравеопазването на столицата поема бившия зам.-финансов министър Георги Клисурски. Стефан Дъров пък ще отговаря за правните въпроси.

До момента зам.-кмет по правните въпроси беше Никола Лютов, като той съвместяваше и длъжността зам.-кмет по строителството. Сега Лютов остава само с ресор “обществено строителство”, съобщиха от Столичната община.

  • Георги Клисурски поема ресор "Финанси и здравеопазване".

Той е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. В периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз" ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, г-н Клисурски натрупва професионален опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Сред основните му приоритети в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

  • Стефан Дъров има близо 20 години стаж като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

През 2006 г. се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване". Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол" и "Обществено строителство". Той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.

Столичната община изразява благодарност към Иван Василев и Никола Лютов за тяхната работа като заместник-кметове съответно на ресор „Финанси и здравеопазване" и „Правен и административен контрол". Тяхната експертиза и ангажираност допринесоха за по-успешното управление на града.

Източник: СО    
